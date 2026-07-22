Σταύρος Γεωργίου: «Μπαμπά άνοιξέ μας την πόρτα», φώναζαν οι δίδυμες κόρες του ποινικολόγου πριν τον αντικρύσουν νεκρό

Τις πρώτες εικόνες που αντίκρυσε, το βράδυ της Τρίτης (21.07.2026) μπαίνοντας στο δικηγορικό γραφείο του Σταύρου Γεωργίου, αποκάλυψε ο θυρωρός της πολυκατοικίας. Ο γνωστός ποινικολόγος βρέθηκε νεκρός, γυμνός και μέσα σε λίμνη αίματος μετά από ώρες που τον έψαχναν οι δίδυμες κόρες του. Οι αρχές εκτιμούν πως πρόκειται για δολοφονία λόγω των σοβαρών τραυμάτων που φέρει στο κεφάλι αλλά όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά.

Σύμφωνα με την μαρτυρία του, ο θυρωρός έφτασε στην πολυκατοικία της 3ης Σεπτεμβρίου, όταν ένοικος άκουσε τις κόρες του Σταύρου Γεωργίου να ουρλιάζουν «μπαμπά άνοιξε μας». Τα δύο 16χρονια κορίτσια έψαχναν ώρες τον πατέρα τους χωρίς εκείνος να απαντά στο τηλέφωνο. Φοβούμενες ότι έπαθε κάτι κακό, έτρεξαν στο δικηγορικό του γραφείο ελπίζοντας να τον βρουν ζωντανό. Έτσι άνοιξαν την πόρτα και ήρθαν αντιμέτωποι με το αποτρόπαιο θέαμα. Όλα έδειχναν πως ο γνωστός ποινικολόγος έπεσε θύμα δολοφονίας.

«Άνοιξα την πόρτα του δωματίου η οποία δεν ήταν κλειδωμένη. Την είχαν μισοκλείσει. Είδα το κρεβάτι άδειο και στη συνέχεια τον είδα ξαπλωμένο στο πάτωμα», ανέφερε συντετριμμένος.

«Δεν μπήκα πιο μέσα, κατάλαβα τι μπορεί να έχει συμβεί. Τα κορίτσια έβαλαν τα κλάματα, βγήκαμε έξω, έκλεισα την πόρτα και ήρθε η αστυνομία. Ακόμα δεν έχω συνέλθει, το σοκ ήταν μεγάλο και για εμένα και για τα κορίτσια», συνέχισε.

Οι αρχές ψάχνουν απαντήσεις τόσο στο κινητό του γνωστού ποινικολόγου όσο και στις κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Αν και ακόμα αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και της νεκροψίας – νεκροτομής, όλα δείχνουν πως ο Σταύρος Γεωργίου δέχθηκε θανάσιμα χτυπήματα στο κεφάλι με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.