Σταύρος Γεωργίου: Τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη του Αιγύπτιου για τη δολοφονία – Είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές

Ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης, εκκρεμούσε σε βάρος του 28χρονου που συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης (22.07.2026) για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου, στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Ο Αιγύπτιος ομολόγησε στις αρχές πως σκότωσε τον γνωστό ποινικολόγο, μετά από λογομαχία που είχαν.

Από τη στιγμή που ο Σταύρος Γεωργίου βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του, οι αρχές ξεκίνησαν να παίρνουν καταθέσεις, DNA και δαχτυλικά αποτυπώματα από το σημείο της δολοφονίας και να εξετάζουν βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των ερευνών έπαιξε και το βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στο «φως» της δημοσιότητας το newsit.gr και δείχνει έναν άνδρα με λευκά μαλλιά που φορά κοστούμι και κρατά χαρτοφύλακα, να κινείται επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια να εισέρχεται σε πολυκατοικία. Δίπλα του, τον ακολουθεί άλλο ένα άτομο.

Χρειάστηκαν μόνο λίγες ώρες για την ταυτοποίηση του 28χρονου. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν στην περιοχή του Αγίου Νικολάου και του πέρασαν χειροπέδες.

Δείτε το βίντεο:



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/07/poinikologos-1.mp4

Ο 28χρονος ομολόγησε στις αρχές ότι διαπληκτίστηκε με τον ποινικολόγο και στη συνέχεια τον χτύπησε μέχρι θανάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες βρίσκονταν σε κοινή παρέα το βράδυ της Δευτέρας. Κάποια στιγμή αποχώρησαν μαζί, με τον ποινικολόγο να προτείνει στον νεαρό Αιγύπτιο να τον πάει στο σπίτι του με το αυτοκίνητό του. Στη διαδρομή εν τέλει έκαναν στάση στο γραφείο του Σταύρου Γεωργίου, όπου, για λόγο που παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστος, ξέσπασε έντονος καβγάς και πιάστηκαν στα χέρια.

Κατά τη διάρκεια του διαπληκτισμού, ο 28χρονος φέρεται να κατάφερε αλλεπάλληλα χτυπήματα στον 73χρονο, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα. Άλλωστε το θύμα βρέθηκε με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Σημαντικό στοιχείο για τον εντοπισμό του αποτέλεσε το γεγονός ότι βρέθηκε με σπασμένο χέρι, τραυματισμός που εκτιμάται ότι συνδέεται με την επίθεση.

Ο 28χρονος ήταν γνωστός στις αρχές. Πέρα από το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος του για ασέλγεια σε ανήλικη, είχε απασχολήσει την ΕΛΑΣ για παράνομη είσοδο στη χώρα.

Υπενθυμίζεται πως ο Σταύρος Γεωργίου βρέθηκε νεκρός, γυμνός και σε εμβρυακή στάση, μέσα σε λίμνη αίματος, στο γραφείο του. Τη σορό του βρήκαν οι 16χρονες δίδυμες κόρες του που τον αναζητούσαν επί ώρες.

Ο θυρωρός της πολυκατοικίας που ήταν από τους πρώτους που είδαν το απότροπαιο θέαμα, περιέγραψε στο newsit.gr πως οι κόρες του χτυπούσαν με δύναμη την πόρτα του γραφείου, ουρλιάζοντας «μπαμπά άνοιξέ μας την πόρτα».