Στα διόδια Αφιδνών οι αγρότες: Η στιγμή που ανοίγουν τις μπάρες

«Επιδρομή» στα διόδια Αφιδνών έκαναν αγρότες από τα μπλόκα της Εύβοιας και της Θήβας, ανοίγοντας τις μπάρες και στα το ρεύματα.

Οι αγρότες έκαναν εντυπωσιακή εμφάνιση στα διόδια Αφιδνών, με κόρνες και συνθήματα, ενώ άνοιξαν πανό, μπλοκάροντας δύο κεντρικές λωρίδες.

Στα διόδια μεταφέρθηκαν οι κινητοποιήσεις των αγροτών, οι οποίοι σηκώνουν τις μπάρες κλιμακώνοντας τον αγώνα τους.

Οι αγρότες της Αταλάντης, στις 6 το απόγευμα, σήκωσαν τις μπάρες των διοδίων Τραγάνας, στο 125ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, σε μια συμβολική κίνηση διαμαρτυρίας, όπως δηλώνουν οι ίδιοι.

Έτσι, η διέλευση των οχημάτων πραγματοποιείται ελεύθερα και χωρίς καταβολή διοδίων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Νωρίτερα, οι αγρότες που συμμετέχουν στο μπλόκο της Αταλάντης, μετέφεραν ορισμένα από τα τρακτέρ τους και τα Ι.Χ. οχήματα τους στον σταθμό των διοδίων, προχώρησαν σε αποκλεισμό και τελικά σήκωσαν τις μπάρες των διοδίων.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν με παρόμοιες δράσεις.

Ένας από τους σταθμούς όπου άνοιξαν τα διόδια ήταν αυτός στο Μακρυχώρι της Λάρισας, το οποίο, όπως φαίνεται στις εικόνες του drone του Orange Press Agency, έχει «σκοτεινιάσει» από τον ομιχλώδη καιρό.

Οι αγρότες πλησίασαν τον σταθμό, άνοιξαν σταδιακά όλες τις μπάρες, ενώ τοποθέτησαν σακούλες σκουπιδιών στις κάμερες, ώστε να μην επιβληθούν πρόστιμα στους οδηγούς που περνούσαν ελεύθερα.

Παρόμοια η εικόνα και στους Σοφάδες Καρδίτσας, με αγρότες και κτηνοτρόφους να ανοίγουν τα διόδια και να δηλώνουν ότι το μπλόκο θα ενισχυθεί με νέα τρακτέρ.

Οι δράσεις στα διόδια, που γίνονται σε πολλές περιοχές της χώρας, αναμένεται να συνεχιστούν και αύριο.

Από υπολογισμούς του υπουργείου Μεταφορών, εκτιμάται ότι η ζημία από το άνοιγμα των διοδίων ανέρχεται στα 2,5 εκατ. ευρώ την ημέρα (σ.σ. αν έμεναν ανοικτά καθ’ όλη την ημέρα).