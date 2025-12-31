Στα λευκά η χώρα: Οι πρώτες εικόνες από τα χιονισμένα τοπία σε Εύβοια, Φλώρινα και Χελμό

Ο καιρός δείχνει ξεκάθαρα το χειμωνιάτικο πρόσωπό του, με το χιόνι να κάνει αισθητή την παρουσία του σε αρκετές περιοχές της χώρας παραμονή Πρωτοχρονιάς. Οι χαμηλές θερμοκρασίες και τα πρώτα φαινόμενα δημιουργούν σκηνικό χειμώνα, επηρεάζοντας κυρίως ορεινές και ημιορεινές ζώνες.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Εύβοια, όπου ο καιρός επιβεβαιώνει τις προβλέψεις και το χιόνι ξεκίνησε από νωρίς σήμερα, Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, δίνοντας το στίγμα ενός ψυχρού και εορταστικού τοπίου λίγο πριν μπει το νέο έτος.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, χιονοπτώσεις σημειώνονται στα χωριά του Δήμου Διρφύων‑Μεσσαπίων, από τη Στενή προς τις Στρόπωνες, καθώς και στην περιοχή του Άγιος και στη Σέττα του Δήμου Ερέτριας.

Μηχανήματα της Περιφέρειας βρίσκονται επί ποδός από τη Στενή προς τις Στρόπωνες, προκειμένου να διατηρηθεί ανοιχτό το οδικό δίκτυο.

Την ίδια ώρα, χιονοπτώσεις καταγράφηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης και στον Χελμό, προσδίδοντας έντονα εορταστικό χαρακτήρα στο τοπίο και ενισχύοντας το ενδιαφέρον για το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων κατά την εορταστική περίοδο.

Παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες και το χιόνι στην κορυφή του βουνού, η χιονοκάλυψη δεν επαρκεί ακόμη για τη λειτουργία πιστών σκι και snowboard, ωστόσο οι συνθήκες κρίνονται ιδανικές για επισκέψεις και χειμερινές εξορμήσεις.

Χιονόστρωση είχαμε και στην Φλώρινα, κάτι που δεν είναι ασυνήθιστο για την εποχή, όμως χαρίζει όμορφες εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, ενώ το βράδυ έπεσε χιόνι και χαλάζι και σητν Αλεξανδρούπολη.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Με τσουχτερό κρύο θα κάνει ποδαρικό η νέα χρονιά. Την Πέμπτη ανήμερα της Πρωτοχρονιάς προβλέπονται λίγες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, και ασθενείς βροχές στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, με γρήγορη βελτίωση. Αρκετή ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές.

Ήλιος με δόντια, καθώς το μεσημέρι το θερμόμετρο θα φτάσει έως 6 στα κεντρικά και βόρεια, 9-11 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και θα δημιουργηθεί παγετός το πρωί. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν σε εντάσεις μέχρι 5 και στα Δωδεκάνησα 6 μποφόρ.

Την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2036 κατά περιόδους συννεφιά προβλέπεται στα δυτικά, στα νότια και στο ανατολικό Αιγαίο… και από το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο και στην Ήπειρο, θα ξεκινήσει να βρέχει.

Σε μικρή άνοδο η θερμοκρασία καθώς οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 3-5 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο έως 6.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την Παραμονή Πρωτοχρονιάς

Στα βόρεια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ στο νότιο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι θα εκδηλωθούν και καταιγίδες.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και πρόσκαιρα το πρωί στο βορειοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ, ενώ στα νότια μέχρι το μεσημέρι θα επικρατούν δυτικοί άνεμοι με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη σχεδόν τη χώρα και δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 5 με 7 και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 10 με 12, ενώ θα φτάσει στα δυτικά και τα νησιά του βορείου Αιγαίου τους 13 με 15 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.