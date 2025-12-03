Στην Αθήνα ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης: Το άγαλμα του Γέρου του Μοριά στην Τρίπολη θα μεταφερθεί για συντήρηση

Ο γνωστός ανδριάντας του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, που στέκει στην Τρίπολη, στην πλατεία Άρεως, θα φύγει, προσωρινά, από τη θέση του, για πρώτη φορά μετά από 54 χρόνια, ώστε να συντηρηθεί στην Αθήνα.

Το άγαλμα του Γέρου του Μοριά, Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, ξεκίνησε να φτιάχνεται το 1966. Το 1971, σε ειδική τελετή, τοποθετήθηκε στη θέση που είναι σήμερα στην Τρίπολη.

Όπως έχει ανακοινώσει ο δήμαρχος της αρκαδικής πρωτεύουσας, Κώστας Τζιούμης, διαπιστώθηκαν κάποιες ρωγμές στο άγαλμα, αλλά και στη βάση του.

Προσκλήθηκε, σύμφωνα με τον δήμαρχο, γλύπτης, ενώ το πρόβλημα εξέτασε και η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του δήμου Τρίπολης. Έγινε κάποια μελέτη συντήρησης. Η παρέμβαση θα μπορούσε να γίνει, είτε επί τόπου, είτε να μετακινηθεί το άγαλμα, σε κάποιο ειδικό εργαστήριο (χυτήριο) της Αθήνας.

Προκρίθηκε η λύση της μετακίνησης και της μεταφοράς στην Αθήνα, για ένα διάστημα δύο μηνών, σύμφωνα και με τη λύση που πρότειναν οι τεχνικοί.

Συγχρόνως, θα γίνει συντήρηση και στη βάση που στηρίζει το άγαλμα, όπου φυλάσσονται σήμερα τα οστά του «Γέρου του Μοριά».

Η τελευταία, έγινε την Άνοιξη του 2021, όταν με ειδικό υλικό, τότε, γυαλίστηκε το άλογο και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ενόψει, τότε και των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.

Το άγαλμα του μεγάλου πρωταγωνιστή της εθνεγερσίας του 1821, θα επιστρέψει στη θέση του, σίγουρα πριν τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου.