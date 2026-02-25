Στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες των 16 διαρρηκτών που θησαύριζαν στη Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι 16 έκαναν διαρρήξεις σε σπίτια, κλοπές αυτοκινήτων και κλοπές με τη μέθοδο της απασχόλησης. Το βράδυ της Τετάρτης (25/2/26) δόθηκαν στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες τους, με διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία, οι διαρρήκτες, «χτυπούσαν» σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα. Έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 63 διαρρήξεις και κλοπές αποκομίζοντας από την εγκληματική τους δράση τουλάχιστον 412.095 ευρώ.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη, μεταξύ άλλων για τα αδικήματα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση που επιδιώκει την τέλεση περισσότερων κακουργημάτων, της διακεκριμένης περίπτωσης κλοπής από κοινού και κατ’ εξακολούθηση (τετελεσμένη και σε απόπειρα), της πλαστογραφίας αλλά και της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο.

Από την οικονομική έρευνα που έγινε, προέκυψε ότι, η πλειοψηφία των μελών της οργάνωσης και οικείων τους, δεν είχε έσοδα από εργασία ή επαγγελματική δραστηριότητα, παρά μόνο από την παροχή επιδομάτων από το κράτος. Μάλιστα, ορισμένα μέλη, αν και δήλωναν μηδενικό εισόδημα ή τα δηλωθέντα έξοδα τους για δαπάνες ήταν περισσότερα από τα έσοδα τους, έκαναν αγορές πολυτελών αυτοκινήτων και διακινούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά μέσω χρηματοπιστωτικών και τραπεζικών συστημάτων (καταθέσεις, αναλήψεις χρημάτων κτλ).

Δείτε εδώ τις φωτογραφίες τους που δόθηκαν στη δημοσιότητα

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην διερεύνηση της συμμετοχής των κατηγορουμένων και σε άλλες περιπτώσεις κλοπών ή παρόμοιων εγκλημάτων με αυτά που κατηγορούνται. Στόχος είναι επίσης να βρεθούν κι άλλο αποδεικτικά στοιχεία και πειστήρια αλλά και να βρεθούν άλλα θύματά τους.

Στο πλαίσιο αυτό, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 2310-388324, 2310- 388318, 2310-388320 και 2310-388328 του Γραφείου Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι, διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.