Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 70χρονου που ζητούσε λεφτά από ηλικιωμένους, τάχα για οφειλές συγγενών τους – Τουλάχιστον 35 τα θύματά του

Ο 70χρονος, σύμφωνα με την Αστυνομία, αφού παραμύθιαζε τους ηλικιωμένους ότι ένα συγγενικό τους πρόσωπο του χρωστάει λεφτά από την αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή, κατάφερνε μέσω αυτής της απάτης, να τους παίρνει χρηματικά ποσά.

Στις 13/3/26 η Αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 70χρονου για την απάτη καθώς και φωτογραφίες του, με σχετική διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

Δείτε εδώ τα στοιχεία και τις φωτογραφίες του 70χρονου, όπως τα δημοσιεύει η ΕΛ.ΑΣ.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην διερεύνηση, ανίχνευση και δίωξη όμοιας φύσης εγκλημάτων που έχουν γίνει από τον ανωτέρω κατηγορούμενο, σε βάρος και άλλων θυμάτων, καθώς και για την αποτροπή απειλής της δημόσιας ασφάλειας σε σχέση με τα παραπάνω εγκλήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 214-4093416 του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καματερού και 210-6411111 της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ενδεικτικό της δράσης του αποτελεί το γεγονός ότι ο 70χρονος κινούνταν καθημερινά με «επιχειρησιακό» όχημα σε ολόκληρο το Νομό Αττικής, για τον εντοπισμό υποψηφίων θυμάτων ενώ κατά την προανάκριση των αστυνομικών εξιχνιάστηκαν 35 περιπτώσεις απάτης από τα Μέγαρα μέχρι και το Μαρκόπουλο.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απάτες κατά συναυτουργία, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση και ληστεία.