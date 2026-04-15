Στη ΜΕΘ του “Ευαγγελισμού” με ρήξη ανευρύσματος ο Γιώργος Μυλωνάκης

Ρήξη ανευρύσματος είναι η πρώτη διάγνωση των ιατρών του «Ευαγγελισμού» για τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή, αν και φαίνεται πως έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο Γ. Μυλωνάκης νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου και αναμένεται ανακοίνωση από τον «Ευαγγελισμό» αργότερα μέσα στη μέρα, μετά και την ολοκλήρωση των εξετάσεων.

Στο νοσοκομείο προσήλθε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενώ εκεί είναι ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.