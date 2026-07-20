Στη Ρόδο ξανά η οικογένεια του 19χρονου Ραφαήλ που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα: «Ήρθαμε, όμως εσύ έλειπες»

Συγκλονίζει η ανάρτηση του πατέρα του 19χρονου ΕΠΟΠ που βρήκε τραγικό θάνατο από χειροβομβίδα σε στρατιωτική άσκηση στη Ρόδο.
Ο πατέρας του 19χρονου Ραφαήλ, Μανώλης Γαλυφιαννάκης, οκτώ μήνες μετά το ατύχημα με την χειροβομβίδα περιέγραψε τη δύσκολη στιγμή που η οικογένεια βρέθηκε ξανά στη Ρόδο.
«Ραφαήλ ήρθαμε… όπως τα είχαμε κανονίσει… το καλοκαίρι στη Ρόδο… όμως εσύ έλειπες… γιατί; γιατί; γιατί;», γράφει στην ανάρτησή του, εκφράζοντας τη βαθιά οδύνη του για την απουσία του γιου του και την αδυναμία να αποδεχθεί τον άδικο χαμό του.
Ο ίδιος εξηγεί ότι το επίμονο «γιατί» που επαναλαμβάνει δεν αφορά μόνο την απώλεια του παιδιού του, αλλά και την αναζήτηση απαντήσεων που, όπως υποστηρίζει, παραμένουν ανεκπλήρωτες εδώ και οκτώ μήνες.
Πηγή newsit.gr