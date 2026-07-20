Στη Ρόδο ξανά η οικογένεια του 19χρονου Ραφαήλ που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα: «Ήρθαμε, όμως εσύ έλειπες»

Συγκλονίζει η ανάρτηση του πατέρα του 19χρονου ΕΠΟΠ που βρήκε τραγικό θάνατο από χειροβομβίδα σε στρατιωτική άσκηση στη Ρόδο.

Ο πατέρας του 19χρονου Ραφαήλ, Μανώλης Γαλυφιαννάκης, οκτώ μήνες μετά το ατύχημα με την χειροβομβίδα περιέγραψε τη δύσκολη στιγμή που η οικογένεια βρέθηκε ξανά στη Ρόδο.

«Ραφαήλ ήρθαμε… όπως τα είχαμε κανονίσει… το καλοκαίρι στη Ρόδο… όμως εσύ έλειπες… γιατί; γιατί; γιατί;», γράφει στην ανάρτησή του, εκφράζοντας τη βαθιά οδύνη του για την απουσία του γιου του και την αδυναμία να αποδεχθεί τον άδικο χαμό του.

Ο ίδιος εξηγεί ότι το επίμονο «γιατί» που επαναλαμβάνει δεν αφορά μόνο την απώλεια του παιδιού του, αλλά και την αναζήτηση απαντήσεων που, όπως υποστηρίζει, παραμένουν ανεκπλήρωτες εδώ και οκτώ μήνες.