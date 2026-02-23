Στη Σούδα το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford – Με την πλάτη στο τοίχο το Ιράν για να κλείσει συμφωνία

Στη Σούδα έφτασε το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας (23.02.2026) το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο και ένα από τα πιο προηγμένα πολεμικά πλοία της κατηγορίας του στον κόσμο, για να ανεφοδιαστεί προτού αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή, με φόντο τις εντάσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν.

Η Σούδα είναι μια από τις πιο σημαντικές βάσεις στη Μεσόγειο, λόγω της ικανότητας να παρέχει υποστήριξη ακόμα και σε ένα πολεμικό πλοίο όπως το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, αναδεικνύοντας την στρατηγική και γεωπολιτική αξία της στην ευρύτερη περιοχή.

REUTERS / Stelios Misinas

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε την προηγούμενη Πέμπτη (19.02.2026) στον εαυτό του και εμμέσως στο Ιράν, διορία περίπου 10 ημερών για να κλειστεί μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμα της Τεχεράνης, όμως παράλληλα «πνίγει» την Ισλαμική Δημοκρατία με δεύτερο αεροπλανοφόρο και με αξιοσημείωτες αεροναυτικές δυνάμεις.

Το θηριώδες USS Gerald R. Ford κεντρίζει το ενδιαφέρον, με τις φωτογραφίες να αποτυπώνουν τη δύναμη πυρός του αεροπλανοφόρου, το οποίο μεταξύ άλλων έχει ως συνοδεία τρία αντιτορπιλικά κλάσης Arleigh Burke και πτέρυγα μάχης που αποτελείται από μαχητικά αεροσκάφη τύπου F/A-18, αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου τύπου EA-18G αλλά και ιπτάμενα ραντάρ.

Το USS Gerald Ford είναι το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο και πολεμικό πλοίο του κόσμου, έχει μήκος πάνω από 300 μέτρα, πλήρες εκτόπισμα πάνω από 100.000 τόνους και είναι εξοπλισμένο με δύο αντιδραστήρες νέας γενιάς, που του προσφέρουν 250% μεγαλύτερη χωρητικότητα ηλεκτρισμού σε σχέση με προηγούμενα αεροπλανοφόρα.

Παράλληλα, ενσωματώνει προηγμένες τεχνολογίες που επιτρέπουν την απονήωση αεροσκαφών και τη φόρτωση όπλων ταχύτερα από ποτέ άλλοτε.

Συνολικά, αντιπροσωπεύει ένα άλμα γενιάς στην ικανότητα του αμερικανικού Ναυτικού να προβάλλει ισχύ σε παγκόσμια κλίμακα.