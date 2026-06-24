Στιγμές τρόμου στους Θρακομακεδόνες – Πέντε διαρρήκτες πήδηξαν μάντρα σπιτιού και ψέκασαν με σπρέι την ιδιοκτήτρια

Τις στιγμές τρόμου που έζησε όταν βρέθηκε αντιμέτωπη με πέντε επίδοξους διαρρήκτες έξω από το σπίτι της στους Θρακομακεδόνες περιέγραψε στο MEGA η ιδιοκτήτρια της κατοικίας.

Σύμφωνα με όσα κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας, οι διαρρήκτες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, κινούνταν περιμετρικά του σπιτιού στους Θρακομακεδόνες που φαίνεται πως είχαν βάλει στο στόχαστρό τους.

Ωστόσο, έγιναν αντιληπτοί από την ιδιοκτήτρια, η οποία βρισκόταν στο εσωτερικό της κατοικίας και βγήκε αμέσως έξω για να τους αντιμετωπίσει.

«Είδα έναν άνθρωπο με κράνος σκυμμένο κάτω. Έκανα ένα βήμα πίσω όταν διαπίστωσα ότι υπήρχαν και άλλοι μαζί του, ενώ τότε πρόσεξα και το αυτοκίνητο. Τους φωνάζαμε να φύγουν.

Εκείνη τη στιγμή ένας από αυτούς σκαρφάλωσε στη μάνδρα και βρέθηκε με το ένα πόδι μέσα στον κήπο και το άλλο έξω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, όταν ένας από τους δράστες, αδιαφορώντας για την παρουσία της γυναίκας, τη ψέκασε με άγνωστο υγρό και επιχείρησε να συνεχίσει την προσπάθεια εισβολής.

«Κάποιος είχε ανέβει στη μάνδρα, χωρίς να έχει περάσει ακόμη μέσα. Μας ψέκασε με ένα υγρό. Δεν παρουσιάσαμε κάποιο σύμπτωμα, ούτε αναπνευστικό ούτε δερματικό. Αμέσως κάλεσα την Αστυνομία», περιέγραψε η ίδια.

Τελικά, οι επίδοξοι διαρρήκτες εγκατέλειψαν την προσπάθειά τους και τράπηκαν σε φυγή όταν αντιλήφθηκαν ότι στο σπίτι βρίσκονταν και άλλα άτομα.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει αναστάτωση και ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι ζητούν ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας και συχνότερες περιπολίες στους Θρακομακεδόνες.