Στον Προφήτη Ελισσαίο του Ψυρρή ο πρώτος Επιτάφιος – Κατάνυξη στη «γειτονιά» του Παπαδιαμάντη

Με ταπεινότητα και κατάνυξη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής (10.04.2026) η περιφορά του Επιταφίου στο ιστορικό παρεκκλήσι του Προφήτη Ελισσαίου, στον Ψυρρή, νωρίτερα από τις υπόλοιπες ενορίες της Αθήνας.

Ο στολισμένος Επιτάφιος λιτανεύτηκε στους δρόμους γύρω από το Μοναστηράκι, σε μια λιτή και συγκινητική τελετή που ξεκίνησε από του Ψυρρή και την οποία ακολούθησαν εκατοντάδες πιστοί, ενώ δεκάδες τουρίστες στάθηκαν για να παρακολουθήσουν από κοντά την πομπή.

Ο μικρός ναός του Προφήτη Ελισσαίου, που θεωρείται κτίσμα της περιόδου της τουρκοκρατίας και ανήκε στην αρχοντική οικογένεια Χωματιανού-Λογοθέτη, διατηρεί ιδιαίτερη ιστορική και πολιτισμική βαρύτητα. Συνδέεται άμεσα με τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη και τον εξάδελφό του Αλέξανδρο Μωραϊτίδη, οι οποίοι συνήθιζαν να ψάλλουν εκεί στις αγρυπνίες, ως δεξιός και αριστερός ψάλτης αντίστοιχα.

Η μικρή μονόκλιτη βασιλική, στην αυλή της παλαιάς οικίας Λογοθέτη, εξελίχθηκε με τα χρόνια σε τόπο αναφοράς για λογίους και ανθρώπους των γραμμάτων, ακριβώς λόγω της παρουσίας του Παπαδιαμάντη και της ιδιαίτερης ατμόσφαιρας που τη συνόδευε.

Η περιφορά του Επιταφίου εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που διοργανώνει το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού, σε συνεργασία με το Σωματείο «Οι Φίλοι του ΜΝΕΠ».