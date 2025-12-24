Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά: Συγκίνηση στο επετειακό επεισόδιο – Τα highlights και η αναφορά στην Ειρήνη Κουμαριανού

Δάκρυα συγκίνησης για το κοινό του MEGA που απόλαυσε μετά από 20 χρόνια το reunion των 5 ηρώων του «Στο Παρά Πέντε». Γέλιο, επικές ατάκες, εμφανίσεις των gueststars αλλά και εκπλήξεις περίμεναν όσους στήθηκαν μπροστά από τις τηλεοράσεις το βράδυ της Τρίτης (23.12.2025) προκαλώντας από την μία μελαγχολία για την αγαπημένη σειρά που ολοκληρώθηκε και επίσημα, από την άλλη χαρά για το μεγάλο comeback.

Πρωταγωνιστές, ηθοποιοί και συντελεστές βρέθηκαν στο πλατό του MEGA για το νέο επεισόδιο, αποδίδοντας και φόρο τιμής στα πρόσωπα που σημάδεψαν το «Στο Παρά Πέντε» αλλά πλέον δεν είναι μαζί μας: Γεράσιμος Μιχελής, Ειρήνη Κουμαριανού: Πόπη Χριστοδούλου, Γιώργος Κοτανίδης, Πάνος Χατζηκουτσέλης, Βαγγέλης Πλοιός, Βίκυ Βανίτα, Βασίλης Τσάγκλος και Γιώργος Χαδίνης.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης καλωσόρισε τους τηλεθεατές συγκινημένος. «Καλώς ήρθατε, σας ευχαριστούμε θερμά. Είμαστε χαρούμενοι και συγκινημένοι. Δεν φανταζόμασταν πριν 20 χρόνια, στα γυρίσματα, ότι ένα τόσο ιδιαίτερο σύμπαν όπως του Παρά Πέντε θα μας ένωνε ξανά. Είμαστε εδώ χάρη σε εσάς, που το κρατήσατε ζωντανό τόσα χρόνια», δήλωσε, πριν συστήσει τους συντελεστές που κάθονταν στο κοινό.

Ο δημιουργός της σειράς στη συνέχεια εξήγησε την φιλοσοφία των χαρακτήρων κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην Θεοπούλα.

«Όταν γράφω, θέλω οι χαρακτήρες μου να έχουν συνέπεια και συνέχεια. Θέλω όμως πάντα να έχω έναν χαρακτήρα που θα μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Στο Παρά Πέντε αυτός ο χαρακτήρας ήταν η Θεοπούλα», ανέφερε. Έτσι οι πρωταγωνιστές αγκάλιασαν την Έφη Παπαθεοδώρου σε μία από τις πιο φορτισμένες στιγμές της βραδιάς.

Η αγαπημένη Θεοπούλα στη συνέχεια μίλησε για την αγαπημένη γιαγιά Σοφία, την Ειρήνη Κουμαριανού που πλέον δεν βρίσκεται μαζί μας.

«Αυτό που ζούμε είναι μεγάλη ευτυχία. Το δώρο μας για τα Χριστούγεννα είναι το αποψινό. Υπάρχει μια θλίψη μέσα μου γιατί έχω χάσει τη Σόφι. Χάρη σε εκείνη ήρθα στο Παρά Πέντε. Ήταν πάντα δίπλα μου στα δύσκολα και στα εύκολα και μας λείπει πολύ. Όπως μου λέει η κόρη της, είναι κάπου ψηλά, μας βλέπει και μας χαίρεται», ανέφερε.

Η Θεοπούλα ευχαρίστησε ξανά τον Γιώργο Καπουτζίδη λέγοντας πως κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί την απήχηση που θα είχε το «Παρά Πέντε». Από την πλευρά του, ο Γιώργος Καπουτζίδης μίλησε επίσης συγκινημένος για την επίδραση που είχε η Ειρήνη Κουμαριανού στη ζωή του, λέγοντας πως «έφυγε ευτυχισμένη και έδωσε πολλή αγάπη στον κόσμο, γι’ αυτό την αγαπούν όλοι ακόμα».

Στο πλατό του MEGA βρέθηκαν η κόρη και η εγγονή της Ειρήνης Κουμαριανού, Τατιάνα και Ειρήνη.

Η έκπληξη από τον εγγονό της Ζουμπουλίας και της Μαριλένας

Μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του επεισοδίου ήταν η εμφάνιση του Μάνου Diego Ξενόπουλου. Όλοι τον θυμόμαστε ως το μωρό της Άννας, της κόρης της Ζουμπουλίας.

Στο μήνυμα του συστήθηκε με χιούμορ ως ο εγγονός της Ζουμπουλίας και της Μαριλένας λέγοντας πως δεν θυμάται πολλά από τα γυρίσματα, αλλά η πιο έντονη ανάμνησή του ήταν που έτρωγε μπισκότα ανάμεσα στα γυρίσματα.

Εδώ ταιριάζει η φράση “βρε πώς μεγαλώνουν τα άτιμα”», σχολίασε η Πετρούλα Χρήστου.

Το «παράλληλο σύμπαν» της σειράς

Όπως είχε υποσχεθεί ο Γιώργος Καπουτζίδης, το νέο επεισόδιο θα το έγραφε μαζί με το κοινό.

Έτσι, η Σμαράγδα Καρύδη, έδειξε πως θα αντιμετώπιζε η Ντάλια διάφορα οικονομικά ζητήματα που έπληξαν την Ελλάδα, όπως τα capital controls του 2015.

Η Ζέτα Μακρυπούλια ως Αμαλία αναβίωσε μια από τις πιο διάσημες στιγμές του σίριαλ και τραγούδησε για μία ακόμη φορά το «Φιλί».

Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου ως Ζουμπουλία ανέβηκε ξανά στην σκάλα για να αναπαραστήσει την Τάμτα, τραγουδώντας το «Δεν τελειώνει έτσι η αγάπη».

Όσο παιζόταν το επετειακό επεισόδιο του Στο Παρά Πέντε, το twitter έστησε ολόκληρο «πάρτι». Οι χρήστες αποθέωσαν τους πρωταγωνιστές και όλοι έγραψαν πως αν και πέρασε τόσος καιρός, η πασίγνωστη σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη συνεχίζει να γράφει ιστορία.

Η πεντάδα, μαζί με όλους τους ανθρώπους που έβαλαν το λιθαράκι τους για να δημιουργηθεί η σειρά – σταθμός για την Ελλάδα, επέδειξε πως παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει 20 χρόνια από την ημέρα που πρωτοέπαιξε αυτή η μοναδική κωμωδία, το «Στο Παρά Πέντε» παραμένει ζωντανό και στις καρδιές όλων μας.

