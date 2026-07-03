Στυλίδα: Άγρια συμπλοκή κατέληξε σε αρπαγή νεαρού – Δύο συλλήψεις και επτά άτομα στο μικροσκόπιο

Η Στυλίδα βρέθηκε στο επίκεντρο ενός σοβαρού επεισοδίου, όταν ένας καβγάς μεταξύ νεαρών εξελίχθηκε σε άγριο ξυλοδαρμό και αρπαγή. Η υπόθεση κινητοποίησε την Αστυνομία, η οποία προχώρησε ήδη σε δύο συλλήψεις, ενώ αναζητούνται ακόμη επτά άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στο περιστατικό.

Το περιστατικό που αναστάτωσε τη Στυλίδα ξεκίνησε με έναν ξυλοδαρμό στην Αγία Μαρίνα και μέσα σε λίγη ώρα πήρε επικίνδυνη τροπή. Σύμφωνα με την Αστυνομία, όλα άρχισαν όταν ένας 25χρονος από τη Λαμία διαπληκτίστηκε με έναν 19χρονο από τη Στυλίδα και τον χτύπησε με γροθιά. Ο νεαρός κατάφερε να φύγει από το σημείο, φοβούμενος την πολυπληθή παρέα του 25χρονου.

Ο 25χρονος, μαζί με έναν 24χρονο, τους δύο νεαρούς που συνελήφθησαν –ηλικίας 21 και 23 ετών– και ακόμη πέντε άτομα, επιβιβάστηκαν σε τρία αυτοκίνητα και ξεκίνησαν να αναζητούν τον 19χρονο που είχε διαφύγει, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

Λίγο αργότερα, στη Στυλίδα, εντόπισαν δύο φίλους του, έναν 18χρονο και έναν 19χρονο, οι οποίοι κινούνταν με ηλεκτρικό δίκυκλο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 24χρονος επιτέθηκε και χτύπησε τον ανήλικο οδηγό, ενώ στη συνέχεια η ομάδα άρπαξε με τη βία τον 19χρονο και τον έβαλε μέσα σε ένα από τα αυτοκίνητα.

Στόχος τους, σύμφωνα με τις Αρχές, ήταν να οδηγηθούν στο σπίτι του πρώτου 19χρονου, με τον οποίο είχε ξεκινήσει ο καβγάς στην Αγία Μαρίνα. Εκείνος όμως είχε ήδη κρυφτεί και δεν βρισκόταν στο σπίτι του.

Στο μεταξύ είχε ειδοποιηθεί η Αστυνομία, η οποία ξεκίνησε άμεσα έρευνες στην περιοχή. Οι αστυνομικοί εντόπισαν το ένα από τα τρία οχήματα και συνέλαβαν τους δύο επιβάτες του, ηλικίας 21 και 23 ετών. Παράλληλα αναζητούνται ο 25χρονος, που φέρεται να ξεκίνησε το επεισόδιο, ο 24χρονος που κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό του ανήλικου, καθώς και ακόμη πέντε άτομα, τα στοιχεία των οποίων εξετάζονται.

Σε βάρος και των εννέα εμπλεκομένων έχει σχηματιστεί δικογραφία για σύσταση συμμορίας και αρπαγή, ενώ οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν επιπλέον κατηγορία για σωματική βλάβη. Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των υπόλοιπων μελών της ομάδας.