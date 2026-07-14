Συναγερμός από τα κρούσματα σαλμονέλας – Πιθανό η πηγή μόλυνσης να βρίσκεται εκτός Λαμίας, «αποφύγετε για 2-3 ημέρες το κοτόπουλο»

Με αφετηρία τη Λαμία, τα κρούσματα σαλμονέλας που εντοπίστηκαν στο νοσοκομείο και συνεχίζουν να αυξάνονται έχουν δημιουργήσει ανησυχία στις υγειονομικές υπηρεσίες αφού ακόμη δεν είναι γνωστή η πηγή της μόλυνσης.

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, καθηγητής Πνευμονολογίας Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, συνέστησε στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μέχρι να ολοκληρωθεί η διερεύνηση της υπόθεσης και να αποφύγουν όσο γίνεται το κοτόπουλο αυτές τις μέρες, μέχρι να περάσει η επιδημία σαλμονέλας που ξεκίνησε από τη Λαμία.

«Η λογική λέει ότι αν είναι να φάμε κάτι τώρα πρέπει να το ψήσουμε καλά. Και να αποφύγουμε να καταναλώσουμε για δύο-τρεις μέρες κοτόπουλο, μέχρι να έχουμε φτάσει σε ένα τελικό συμπέρασμα. Είναι μια καλή ιδέα», ανέφερε χαρακτηριστικά, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.

Την ίδια στιγμή, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιδημιολογική έρευνα για τη συρροή κρουσμάτων από τον ΕΟΔΥ, καθώς οι ασθενείς που έχουν προσέλθει στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης συνεχίζουν να αυξάνονται.

Αυξήθηκαν στα 30 τα κρούσματα – 12 ασθενείς νοσηλεύονται

Οι νεότερες πληροφορίες που έδωσε στη δημοσιότητα ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, δείχνουν ότι η εικόνα παραμένει δυναμική.

Μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας (13/7/2026), 30 ασθενείς είχαν προσέλθει στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη σαλμονέλα. Όλοι παρουσίαζαν έντονα συμπτώματα οξείας γαστρεντερίτιδας, όπως υψηλό πυρετό, ακατάσχετους εμετούς και σοβαρές διάρροιες.

Από αυτούς, οι 12 από τους 30 ασθενείς είναι σε πιο βαριά κλινική κατάσταση και γι’ αυτό χρειάστηκε να εισαχθούν για νοσηλεία, ενώ οι υπόλοιποι αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς και επέστρεψαν στα σπίτια τους με οδηγίες.

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο, το στοιχείο που προβληματίζει ιδιαίτερα είναι ότι «οι ασθενείς δεν έχουν κοινά σημεία επαφής. Δηλαδή, δεν γνωρίζονται μεταξύ τους και δεν είχαν φάει όλοι στο ίδιο κατάστημα ή στον ίδιο χώρο, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο κοινής πηγής τροφοδοσίας.

Ο ίδιος ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ εκφράζει έντονη ανησυχία ότι η μολυσμένη παρτίδα προϊόντος ενδέχεται να έχει διατεθεί από προμηθευτή που τροφοδοτεί όχι μόνο τη Λαμία αλλά και άλλες περιοχές της χώρας, ζητώντας τον άμεσο εντοπισμό του και την απόσυρση των προϊόντων από την αγορά.

Η ιχνηλάτηση και οι εργαστηριακές αναλύσεις θα δώσουν απαντήσεις

Ο Καθηγητής Θ. Βασιλακόπουλος, επισημαίνει ότι οι υγειονομικές υπηρεσίες που συνεχίζουν τους ελέγχους με ιχνηλατήσεις, αλλά και η καλλιέργεια κοπράνων από τους ασθενείς θα αναδείξει το στέλεχος της σαλμονέλας, που προκάλεσε την επιδημία στη Λαμία. Οι εργαστηριακές απαντήσεις που αναμένονται, δηλαδή, θα οδηγήσουν ενδεχομένως στην άκρη του νήματος και στη λύση του μυστηρίου.

«Οι υπηρεσίες ήδη έχουν αρχίσει την ιχνηλάτηση. Όπως κατανοείτε θα πρέπει να πάμε αρκετά πίσω. Δηλαδή να βρούμε και το προμηθευτή και τις διαδικασίες. Να δούμε αν τηρεί τα πρωτόκολλα όπως πρέπει. Όλα αυτά γίνονται, υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες που τηρούνται.

Ταυτόχρονα, η διάγνωση των ασθενών αυτών δεν έχει γίνει με καλλιέργεια. Έχει γίνει με μοριακές τεχνικές. Ανίχνευση δηλαδή γενετικού υλικού με PCR. Θα αποσταλούν στο Εθνικό Κέντρο για την ταυτοποίηση των μικροβίων αυτών. Έχουν ληφθεί δείγματα κοπράνων από τους ασθενείς που νοσούν, έτσι ώστε να υπάρξουν αν είναι δυνατόν και καλλιέργειες. Και να δούμε αν υπάρχει ένα συγκεκριμένο στέλεχος», τόνισε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ.

Παράλληλα έσπευσε να διευκρινίσει ότι, υπό φυσιολογικές συνθήκες, «το καλά ψημένο κρέας συνήθως δεν δημιουργεί πρόβλημα», υπογραμμίζοντας ότι τα ακριβή αίτια θα προκύψουν μόνο μετά την ολοκλήρωση της επιδημιολογικής διερεύνησης.

Από που ξεκίνησε ο συναγερμός

Ο υγειονομικός συναγερμός σήμανε από το Σαββατοκύριακο, όταν περισσότεροι από 16 πολίτες προσήλθαν στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας.

Αρχικά υπήρξαν υποψίες ότι τα περιστατικά σχετίζονταν με κατανάλωση φαγητού από διαφορετικά καταστήματα εστίασης της περιοχής, γεγονός που οδήγησε τις αρχές στην εκτίμηση ότι πιθανόν υπήρχε κοινή πρώτη ύλη από προμηθευτή.

Οι πρώτες υποψίες στράφηκαν προς το κοτόπουλο, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ότι αυτό αποτελεί την πηγή της μόλυνσης.

Το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας επιβεβαίωσε εργαστηριακά ότι τα περιστατικά οφείλονται σε σαλμονέλα και ενημέρωσε άμεσα τον ΕΟΔΥ.

Στη συνέχεια ενεργοποιήθηκε η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Φθιώτιδας, η οποία ξεκίνησε τη διαδικασία ελέγχων σε καταστήματα και επιχειρήσεις της περιοχής, προκειμένου να εντοπιστεί η εστία της μόλυνσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα κάποιο συγκεκριμένο προϊόν, επιχείρηση ή προμηθευτής που να συνδέεται με τα περιστατικά.

Η σαλμονέλα αυξάνεται διεθνώς

Τα τελευταία χρόνια οι υγειονομικές αρχές διεθνώς καταγράφουν αυξημένες εξάρσεις σαλμονέλας, κυρίως λόγω της πολυπλοκότερης αλυσίδας παραγωγής και διακίνησης τροφίμων, της μαζικής διανομής προϊόντων σε πολλές περιοχές, αλλά και της αυξανόμενης αντοχής ορισμένων στελεχών στα αντιβιοτικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), η σαλμονέλα εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις συχνότερες αιτίες τροφιμογενών λοιμώξεων παγκοσμίως.

Οι περισσότερες επιδημίες συνδέονται με πουλερικά, αυγά, προϊόντα κρέατος, μη παστεριωμένα γαλακτοκομικά και τρόφιμα που έχουν επιμολυνθεί κατά την επεξεργασία ή την παρασκευή τους.

Η σωστή θερμική επεξεργασία των τροφίμων, η αποφυγή επιμόλυνσης στην κουζίνα και η αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής παραμένουν τα βασικότερα μέτρα πρόληψης.

Πηγή: iatropedia.gr

To άρθρο Συναγερμός από τα κρούσματα σαλμονέλας – Πιθανό η πηγή μόλυνσης να βρίσκεται εκτός Λαμίας, «αποφύγετε για 2-3 ημέρες το κοτόπουλο» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr