Συναγερμός για πολεμικό βλήμα στο Μαρούσι: Κινητοποιήθηκαν ΤΕΝΞ, ΕΛ.ΑΣ, Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ

Συναγερμός σήμανε αργά το βράδυ της Πέμπτης (28/05/2026) στο Μαρούσι, καθώς εντοπίστηκε πολεμικό βλήμα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου σε αυλή παλαιάς οικίας.

Καθώς η περιοχή είναι πυκνοκατοικημένη, τέθηκε σε ισχύ το πρωτόκολλο και στο σημείο που βρέθηκε το πολεμικό βλήμα έσπευσαν ΕΛ.ΑΣ, που απέκλεισε τους δρόμους, Πυροσβεστική, προληπτικά πλήρωμα του ΕΚΑΒ, καθώς και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Ναρκών Ξηράς του Στρατού.

Γύρω στις 23:55 το πολεμικό βλήμα απομακρύνθηκε με ασφάλεια από το σημείο.