Συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ: Στην μάχη για ένα εισιτήριο έστω την τελευταία στιγμή

Ένα μικρό… κυνήγι για το πολυπόθητο εισιτήριο στήθηκε έξω από το ΟΑΚΑ λίγες ώρες πριν τη μεγάλη συναυλία των Metallica το βράδυ του Σαββάτου 09.05.2026. Φαν του συγκροτήματος από διάφορες χώρες της Ευρώπης έψαχναν με αγωνία ένα «χρυσό εισιτήριο» για να μπορέσουν να μπουν στο στάδιο και να ζήσουν από κοντά τη μοναδική βραδιά.

Από νωρίς το απόγευμα, χιλιάδες κόσμου έτρεχαν για να προλάβουν μια καλή θέση μέσα στο ΟΑΚΑ, δημιουργώντας απίστευτη ατμόσφαιρα γύρω από το στάδιο. Οι εικόνες με τους φανατικούς φίλους των Metallica να περιμένουν υπομονετικά ή να ψάχνουν τελευταία στιγμή εισιτήριο ήταν εντυπωσιακές.

Ανάμεσα σε αυτούς και ένα ζευγάρι από τη Γερμανία, ένας Φινλανδός αλλά και φίλοι του συγκροτήματος από την Ιταλία, που είχαν κάνει ήδη τρεις αποτυχημένες προσπάθειες για να βρουν εισιτήριο. Όπως είπαν γελώντας στο newsit.gr, «είναι πολλά τα λεφτά», όμως δεν το έβαζαν κάτω.

Τελικά, η επιμονή για το ζευγάρι από τη Γερμανία ανταμείφθηκε, αφού κατάφεραν να βρουν εισιτήρια με 150 ευρώ το ένα και μπήκαν πανευτυχείς στο στάδιο για να δουν από κοντά το αγαπημένο τους συγκρότημα.



Το ζευγάρι από τη Γερμανία περιέγραψε επίσης πόσο δύσκολο ήταν να εξασφαλίσει θέση στη συναυλία, λέγοντας πως έψαχναν για ώρες μέχρι να τα καταφέρουν.

Λίγο αργότερα, ένας ακόμη φαν από την Ιταλία βρήκε εισιτήριο με 140 ευρώ και μπήκε χαμογελαστός στο ΟΑΚΑ, έτοιμος να ζήσει τη μεγάλη μουσική εμπειρία των Metallica μαζί με χιλιάδες άλλους φίλους της μπάντας.

