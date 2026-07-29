Συνελήφθησαν δήμαρχος και αντιδήμαρχος στην Πάρο για τη μεγάλη φωτιά – Συνολικά 8 συλλήψεις για πυρκαγιές

Πυρετώδεις έρευνες κάνουν τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), για τα αίτια των μεγάλων πυρκαγιών που ξέσπασαν τα τελευταία 24ωρα σε όλη την Ελλάδα.

Μάλιστα για τέσσερις από αυτές τις πυρκαγιές, σε Κρήτη, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο συνελήφθησαν συνολικά 8 άνθρωποι μέχρι τώρα. Οι δύο για απόπειρα εμπρησμού από πρόθεση και οι έξι για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Στην Πάρο, ανάμεσα στους συλληφθέντες, είναι ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος καθαριότητας…

Συγκεκριμένα, στην Πάρο, έγιναν τέσσερις συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 13:15 της Τρίτης 28 Ιουλίου 2026, στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) και έλαβε γρήγορα διαστάσεις. Συνελήφθησαν, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δήμαρχος Πάρου, ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας του νησιού, ο εργολάβος του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλος του Δήμου, οδηγός απορριμματοφόρου

Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας μέσα στον περιφραγμένο χώρο όπου βρίσκεται ο ΧΥΤΑ σε απόσταση περίπου 200-300 μέτρων, φέρεται να είχε δημιουργηθεί μία ανεξέλεγκτη χωματερή, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν τηρούνταν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εντός του ΧΥΤΑ και επεκτάθηκε γρήγορα σε παρακείμενη έκταση με χαμηλή βλάστηση, έλαβε διαστάσεις προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται αν η πυρκαγιά προήλθε από αυτανάφλεξη των σκουπιδιών είτε από εστία καύσης που βρισκόταν εντός της μάζας των σκουπιδιών. Έπειτα από τη συλλογή των στοιχείων, η αρμόδια εισαγγελική αρχή έδωσε εντολή, σύμφωνα με πληροφορίες, να συλληφθούν τα παραπάνω άτομα για εμπρησμό από ενδεχόμενο δόλο (βαριά αμέλεια). Παράλληλα, τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 8.437,50 ευρώ, ενώ πρόκειται να οδηγηθούν αύριο ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής.

Στο Ηράκλειο Κρήτης, μετά από καταγγελία πολίτη για απόπειρα εμπρησμού σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό Λαράνι, του Δήμου Γόρτυνας, το βράδυ της Τρίτης 28 Ιουλίου 2026, περίπου στις 22:00, ταυτοποιήθηκαν δύο άνθρωποι, ηλικίας 26 και 24 ετών, όπως δημοσιεύει το ErtNews.

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για απόπειρα εμπρησμού σε δάσος κατά συναυτουργία. Κατόπιν προφορικής εντολής της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής, κρατούνται και πρόκειται να οδηγηθούν ενώπιόν της την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026.

Στην Ερέτρια Ευβοίας, για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, περίπου στις 11:26, στη θέση «Κοτρώνι», η προανάκριση έδειξε ότι για τη φωτιά, ευθύνεται ένας 77χρονος, που προκάλεσε την πυρκαγιά από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών στο σπίτι του με ηλεκτρικό μηχάνημα κοπής μετάλλων (τροχό), με αποτέλεσμα να αναφλεγούν ξηρά χόρτα εντός οικοπεδικού χώρου.

Ο υπαίτιος συνελήφθη από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ευβοίας, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.625 ευρώ.

Στον Αγερανό Γυθείου Λακωνίας, την πυρκαγιά που ξέσπασε την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, περίπου στις 14:47, προκάλεσε ένας 47χρονος από αμέλεια κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών που έκανε με τη χρήση τροχού. Η πυρκαγιά έλαβε γρήγορα διαστάσεις.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης του περιστατικού, ο υπαίτιος συνελήφθη από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Λακωνίας, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 29 Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 624 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 896.725,38 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 232 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 204 (87,93%) είναι από αμέλεια και οι 28 (12,07%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Όπως επισημαίνεται κάθε περιστατικό εμπρησμού, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση, θα αντιμετωπίζεται ακριβώς όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Ενόψει του επόμενου διαστήματος, κατά το οποίο οι μετεωρολογικές συνθήκες βαίνουν προς επιδείνωση και ευνοούν την ανάφλεξη και την ταχεία ανάπτυξη δασικών πυρκαγιών, απευθύνεται αυστηρή σύσταση από την Πυροσβεστική, προς τους πολίτες να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές για οποιαδήποτε ύποπτη κίνηση ή ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση.

Παράλληλα, οι πολίτες καλούνται να μην προβαίνουν σε εργασίες ή δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες, ανάφλεξη ή εκδήλωση πυρκαγιάς. «Οφείλουν να ενεργούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, να συμμορφώνονται με τις απαγορεύσεις που τίθενται σε ισχύ ανάλογα με την κατηγορία κινδύνου και να συμβουλεύονται καθημερινά τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ακολουθώντας πιστά τις σχετικές οδηγίες», υπογραμμίζεται από την Πυροσβεστική.