Συνελήφθη εγγονή γνωστού πολιτικού για κατοχή ναρκωτικών

Εγγονή πασίγνωστου πολιτικού, γνωστή από τη συμμετοχή της σε ριάλιτι μόδας μεγάλου καναλιού, έπεσε στα δίχτυα της ΕΛΑΣ για κατοχή ναρκωτικών.

Η 26χρονη συνελήφθη για τα ναρκωτικά, κατά τον έλεγχο που πραγματοποιούσαν αστυνομικοί στο Σύνταγμα τα ξημερώματα της Παρασκευής (10.04.2026). Τότε είδαν το όχημα που επέβαινε η ξανθιά καλλονή – εγγονή του πολιτικού επί της Βασ. Σοφίας και το σταμάτησαν για έρευνα.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε πως ο 29χρονος φίλος της κατείχε ένα αναδιπλούμενο στιλέτο με μήκος λάμας 8,5 εκατ, καθώς και ένα αβολίδωτο φυσίγγιο διαμετρήματος 32 χιλιοστών ενώ βρέθηκαν στην κατοχή του και 0,89 γραμ. κάνναβης.

Σχετικά με την εγγονή του γνωστού πολιτικού, βρέθηκαν στην κατοχή της 11 γραμ. κάνναβης.

Αμέσως μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα του Συντάγματος ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ναρκωτικά και όπλα.

