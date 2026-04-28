Συνελήφθη στην Πάτρα ο 89χρονος που άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και Εφετείο – Είχε πάνω του γεμάτο 38αρι περίστροφο

Σε κεντρικό ξενοδοχείο της Πάτρας εντοπίστηκε και συνελήφθη ο ηλικιωμένος που «μπούκαρε» στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στη συνέχεια στο Εφετείο, κρατώντας καραμπίνα άρχισε να πυροβολεί με αποτέλεσμα να τραυματίσει 4 ανθρώπους.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 89χρονος άνδρας βρέθηκε στην Πάτρα, αφού σκόρπισε τον τρόμο στην Αθήνα. Ο ηλικιωμένος άνδρας φέρεται να έφυγε με ταξί και τελικά εντοπίστηκε σήμερα το μεσημέρι (28.04.2026) δίπλα στα ΚΤΕΛ, ενώ ενώ είχε πάνω του ένα γεμάτο 38αρι περίστροφο. Μάλιστα, αναφέρεται ότι σκόπευε να πάει προς Ιταλία μέσω πλοίου.

Όσο οι έρευνες τον αρχών για τον εντοπισμό του συνεχίζονται, ολοένα και περισσότερα στοιχεία έρχονται στο φως για τον ηλικιωμένο που με μία κοντόκαννη καραμπίνα σκόρπισε τον τρόμο στον ΕΦΚΑ και στο Εφετείο, στην οδό Λουκάρεως.

Ο ηλικιωμένος σύμφωνα με πληροφορίες, πήγαινε συχνά στον ΕΦΚΑ του Κεραμεικού, δημιουργώντας εντάσεις καθώς όπως αναφέρουν συγγενικά του πρόσωπα, εδώ και μεγάλο διάστημα, πάλευε για να βγάλει σύνταξη.

Η ανιψιά του, ήταν αυτή που τον πρόσεχε και όταν άκουσε όλα αυτά που συνέβησαν, ήταν εκείνη που φαίνεται να τηλεφώνησε και να έδωσε τα στοιχεία του 89χρονου.

Η προαναγγελία του «μακελειού»

Ο 89χρονος άνδρας, φαίνεται σύμφωνα με τα στοιχεία που βλέπουν συνεχώς το φως της δημοσιότητας ότι είχε οργανώσει την επίθεση και ήταν προετοιμασμένος.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι μια μέρα πριν το αιματηρό περιστατικό φέρεται να είχε επιβιβαστεί σε ταξί με προορισμό το Εφετείο της οδού Λουκάρεως και να είπε στον οδηγό, «θα δείτε αύριο τι θα κάνω».

Το χρονικό

Ο 89χρονος άνδρας από τις 10.20 σήμερα (28.04.2026) το πρωί σκόρπισε τον τρόμο και τον πανικό στο κέντρο της Αθήνας, καθώς με μια καραμπίνα δεν δίστασε να πυροβολήσει εναντίον εργαζόμενων και στη συνέχεια να τραπεί σε φυγή με τις αστυνομικές αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του.

Στο νέο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το newsit.gr αποτυπώνεται ο 89χρονος άνδρας να περπατά στην οδό Ευρυσθέως ένα λεπτό μετά την έξοδό του από τα γραφεία του ΕΦΚΑ στη οδό Κειριάδων στον Κεραμεικό.

Όπως θα δείτε ο ηλικιωμένος άνδρας έχει αναπτύξει πιο γρήγορο βηματισμό σε σχέση με το πρώτο βίντεο που έφερε στο φως της δημοσιότητα το newsit.gr, ενώ στρέφει και το κεφάλι του προς τα πίσω προκειμένου να δει αν κάποιος τον ακολουθεί.



Στη συνέχεια ο 89χρονος που εξακολουθεί να κρατάει την καραμπίνα στο δεξί του χέρι χάνεται στα στενά του κέντρου και με ένα ταξί μεταβαίνει στη Λουκάρεως όπου πυροβολεί εναντίον τεσσάρων υπαλλήλων και τρέπεται σε φυγή.