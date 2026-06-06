Συνελήφθη 37χρονος Παλαιστίνιος στην Κρήτη – Κατηγορείται πως είναι μέλος της Χαμάς

Συνελήφθη σήμερα Σάββατο (06/06/2026) στην Κρήτη άνδρας παλαιστινιακής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται για ένταξη στη Χαμάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος που συνελήφθη στην Κρήτη ως μέλος της Χαμάς, αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για συμμετοχή σε εκπαίδευση και για ταξίδια που φέρονται να συνδέονται με τον σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε έπειτα από κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η υπόθεση φέρεται να συνδέεται με άτομα που είχαν συλληφθεί πρόσφατα στην Κύπρο για τρομοκρατικά αδικήματα.

Κατά τη διάρκεια ερευνών σε οικίες στην Κρήτη και την Αθήνα εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, συσκευές κινητής τηλεφωνίας, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, μέσα αποθήκευσης δεδομένων, τραπεζικές κάρτες και εργαστηριακός εξοπλισμός.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται.