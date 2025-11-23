Συνεχίζεται η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες: Βροχές, καταιγίδες και έρχονται τα πρώτα χιόνια

Μπορεί τις προηγούμενες ημέρες η κακοκαιρία να έδειξε τα δόντια της κυρίως στη Δυτική Ελλάδα προκαλώντας τεράστια προβλήματα, όμως όπως όλα δείχνουν οι βροχές αναμένεται να συνεχιστούν όχι τόσο έντονα αυτή θα συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες.

Πολύ έντονες και επίμονες βροχοπτώσεις επηρέασαν ήδη μεγάλο τμήμα της Δυτικής και Βορειοδυτικής Ελλάδας κατά το τετραήμερο 18 – 21 Νοεμβρίου 2025, με αποτέλεσμα να σημειωθούν εξαιρετικά υψηλά αθροιστικά ύψη υετού, κυρίως στην Ήπειρο.

Όπως αναφέρει η πρόγνωση της ΕΜΥ, από αύριο, Κυριακή (23/11/2025), εκτός από τις βροχές και καταιγίδες που θα συνεχίσουν στη δυτική χώρα, θα κάνουν την εμφάνισή τους και τα πρώτα χιόνια στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι λίγο καλύτερος, αφού θα σημειωθούν τις πρώτες ώρες κάποιες τοπικές βροχές και αργότερα αραιές νεφώσεις ενώ στα ανατολικά, ευνοείται και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του η πτώση θα αρχίσει να γίνεται αισθητή κυρίως από το μεσημέρι της Κυριακής.

Στον σχετικό χάρτη παρουσιάζεται η πτώση της μέγιστης θερμοκρασίας έως τη Δευτέρα σε σχέση με τις μέγιστες το μεσημέρι του Σαββάτου.

Όπως φαίνεται σε αυτόν, η συνολική πτώση στα ηπειρωτικά και στην Κρήτη θα φτάσει τοπικά τους 7-8 °C με αποτέλεσμα η θερμοκρασία τη Δευτέρα να αναμένεται να μην ξεπεράσει τους 15-17 °C στα ηπειρωτικά και τις κεντρικές και βόρειες νησιωτικές περιοχές και τους 17-19 °C στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη.

Δείτε live την εξέλιξη του καιρού, μέσα από το γραφικό του Windy:

Υπενθυμίζεται ότι η Δυτική Ελλάδα μετρά τις πληγές της από τη σφοδρή κακοκαιρία, με μεγάλες πλημμυρισμένες εκτάσεις, χωριά αποκλεισμένα από κατολισθήσεις και δρόμους που έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, εγκλωβίζοντας οδηγούς.

Κατοικίες και επιχειρήσεις έχουν καταστραφεί από τα λασπόνερα, ενώ οι κάτοικοι προσπαθούν να σώσουν τις περιουσίες τους. Σημαντικές ζημιές εντοπίζονται και σε ορεινές περιοχές της Καλαμπάκας και της Κέρκυρας, όπου έχει μεταβεί κλιμάκιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης.

Οι Δήμοι Ζαγορίου, Φιλιατών και Ζηρού έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ συνεχίζονται οι διακοπές ρεύματος στα βόρεια Τζουμέρκα και σοβαρά προβλήματα εμφανίζονται σε περιοχές της Κοζάνης και του Ασπροποτάμου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές έως το μεσημέρι και στη συνέχεια γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και βαθμιαία από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες και βαθμιαία γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα με τοπικές βροχές, στα ανατολικά τις πρωινές ώρες καταιγίδες και στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας πρόσκαιρες χιονοπτώσεις. Από νωρίς το απόγευμα σχεδόν αίθριος.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5, πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές, έως το μεσημέρι κατά τόπους καταιγίδες και στα ορεινά της Ηπείρου τοπικές χιονοπτώσεις. Από το απόγευμα βελτιωμένος καιρός.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 7 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα με λίγες τοπικές βροχές και από νωρίς το απόγευμα σχεδόν αίθριος.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και, έως το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στη συνέχεια στα Δωδεκάνησα (περιοχή Ρόδου – Καστελλόριζου), κατά τόπους καταιγίδες. Από το απόγευμα στα βόρεια βελτιωμένος καιρός.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και από το απόγευμα από δυτικές 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 22 και στα νότια έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.