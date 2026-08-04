Σύγκρουση ελικοπτέρων στην Ψάθα: «Θαύμα» η διάσωση του Βρετανού πιλότου, λένε οι Times – «Κατάφερε να βγει την τελευταία στιγμή»

«Θαύμα» χαρακτηρίζει η οικογένεια του Βρετανού πιλότου Άντριου Χάτσινσον τη διάσωσή του από τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, αποδίδοντας την επιβίωσή του στην πολυετή εμπειρία και την ψυχραιμία που επέδειξε στα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν από την αναγκαστική προσγείωση. Τις μαρτυρίες της οικογένειάς του φιλοξενούν οι βρετανικοί Times.

Σύμφωνα με όσα δήλωσαν συγγενείς του στους Times, ο Βρετανός πιλότος κατάφερε να διατηρήσει τον έλεγχο του ενός από τα δύο ελικόπτερα μετά τη σύγκρουση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης στην Ψάθα, δίνοντας στον ίδιο και στον Έλληνα αξιωματικό που επέβαινε μαζί του τον απαραίτητο χρόνο για να εγκαταλείψουν το αεροσκάφος πριν αυτό τυλιχθεί στις φλόγες.

Η αεροπορική τραγωδία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (02.08.2026), όταν δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα τύπου Bell συγκρούστηκαν ενώ επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά στα Μέγαρα, στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας. Από το δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους ο Δανός πιλότος του δεύτερου ελικοπτέρου και ο Έλληνας σύνδεσμος του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ τραυματίστηκαν ο Βρετανός πιλότος και ο Έλληνας μεταφραστής.

Βίντεο από το δυστύχημα κατέγραψε τη στιγμή κατά την οποία τα δύο ελικόπτερα πλησιάζουν το ένα το άλλο μέχρι τη σύγκρουση των ελίκων. Αμέσως μετά, το ένα από τα δύο αεροσκάφη τυλίχθηκε στις φλόγες και κατέπεσε σε χαράδρα.

«Δεν υπάρχουν πολλοί πιλότοι που θα μπορούσαν να το κάνουν»

Όπως δήλωσε ο ίδιος ο Άντριου Χάτσινσον στους συγγενείς του, κατάφερε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση με κινητήρα εκτός λειτουργίας, δίνοντας χρόνο τόσο στον ίδιο όσο και στον Έλληνα αξιωματικό να εγκαταλείψουν το ελικόπτερο λίγο πριν αυτό εκραγεί.

Ο θείος του, Μάικλ Χάτσινσον, περιέγραψε στους Times τη διάσωσή του ως «θαύμα», εκτιμώντας ότι ελάχιστοι χειριστές θα μπορούσαν να διαχειριστούν μια τόσο ακραία κατάσταση.

«Συνετρίβη μέσα στο δάσος και κατάφερε να βγει την τελευταία στιγμή. Το κινητό του κάηκε ολοσχερώς και το άφησε πίσω. Εκείνος και ο αξιωματικός που ήταν μαζί του βγήκαν από το ελικόπτερο λίγο πριν αυτό εκραγεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

‘Miracle’ escape of helicopter pilot who crashed fighting Greek wildfires https://t.co/fpivrPfagw — The Times and Sunday Times (@thetimes) August 4, 2026

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι είχε πετάξει μαζί του όταν εκπαιδευόταν στις αναγκαστικές προσγειώσεις μέσω αυτοπεριστροφής (autorotation), κατά τις οποίες το ελικόπτερο μπορεί να προσγειωθεί χωρίς τη βοήθεια του κινητήρα.

«Μου είπε “θα σβήσω τον κινητήρα”. Τον κοίταξα απορημένος και τελικά κατάφερε να το προσγειώσει χωρίς κινητήρα. Πετάει ελικόπτερα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι εξαιρετικά προσεκτικός και ξέρει πολύ καλά τι κάνει», δήλωσε στους Times, καταλήγοντας: «Δεν υπάρχουν πολλοί πιλότοι που θα μπορούσαν να το κάνουν».

Πολυετής εμπειρία στις αεροπυροσβέσεις

Ο 48χρονος είναι πατέρας τριών παιδιών και ιδιοκτήτης εταιρείας ελικοπτέρων στο Νορθάλερτον του Βόρειου Γιορκσάιρ. Τα τελευταία χρόνια έχει συμμετάσχει σε επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης σε διάφορες χώρες, ενώ πρόσφατα είχε συνδράμει στην αντιμετώπιση πυρκαγιών στην Ουαλία και στην Αυστραλία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα των Times, η σύζυγός του Ντον και τα τρία παιδιά τους ταξίδεψαν άμεσα στην Αθήνα για να βρίσκονται στο πλευρό του. Ο Βρετανός πιλότος υποβλήθηκε σε επέμβαση στη σπονδυλική στήλη, κατά την οποία τοποθετήθηκαν μεταλλικές λάμες και βίδες, ενώ αναμένεται να επιστρέψει αεροπορικώς στη Βρετανία μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του.

Προερχόμενος από αγροτική οικογένεια, ο Χάτσινσον έμαθε μόνος του να πετά ελικόπτερα και επέλεξε να αφιερωθεί στις επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης, παρά τους κινδύνους που συνεπάγεται το επάγγελμα. Όπως σημειώνει ο θείος του στους Times, η οικογένεια ανησυχούσε πάντοτε για την ασφάλειά του, ωστόσο εκείνος δεν σκέφτηκε ποτέ να εγκαταλείψει τις αποστολές του, επιμένοντας να συμμετέχει κάθε καλοκαίρι στις επιχειρήσεις κατάσβεσης μεγάλων δασικών πυρκαγιών.