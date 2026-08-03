Σύγκρουση ελικοπτέρων στην Ψάθα: Στο 251 ΓΝΑ η ηγεσία της Πυροσβεστικής για τους τραυματίες

Στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου νοσηλεύονται οι δύο διασωθέντες από τα ελικόπτερα που ενεπλάκησαν στη φονική σύγκρουση στην Ψάθα, μετέβη τη Δευτέρα (03.08.2026) ο προϊστάμενος του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης του Αρχηγείου της Πυροσβεστικής, υποστράτηγος Αστέριος Τσιούρβας.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, μία ημέρα μετά το δυστύχημα με τα δύο ελικόπτερα, των οποίων η σύγκρουση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην Ψάθα, βυθίζοντας στο πένθος την Πυροσβεστική και ολόκληρη τη χώρα.

Κατά την παρουσία του στο νοσοκομείο, ο υποστράτηγος Αστέριος Τσιούρβας ενημερώθηκε από το ιατρικό προσωπικό για την κατάσταση της υγείας των δύο μελών του πληρώματος που επέζησαν. Στη συνέχεια είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση μαζί τους, κατά την οποία τους ευχήθηκε ταχεία και πλήρη ανάρρωση, μεταφέροντας παράλληλα το ενδιαφέρον και τις ευχές της ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος.

Το δυστύχημα σημειώθηκε την Κυριακή, όταν δύο μισθωμένα πυροσβεστικά ελικόπτερα τύπου Bell συγκρούστηκαν ενώ επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά που είχε ξεκινήσει από το Πόρτο Γερμενό και είχε επεκταθεί στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας.

Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους ο Δανός χειριστής του ενός ελικοπτέρου και ο Έλληνας μεταφραστής που επέβαινε μαζί του. Οι δύο επιβαίνοντες στο δεύτερο ελικόπτερο, ένας Βρετανός χειριστής και ένας Έλληνας μεταφραστής, κατάφεραν να διασωθούν.

Καθοριστική ήταν η αντίδραση του κυβερνήτη του δεύτερου ελικοπτέρου, ο οποίος, παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση. Λίγο αργότερα το ελικόπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ οι δύο επιβαίνοντες είχαν προλάβει να απομακρυνθούν και να σωθούν.