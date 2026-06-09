Σύλληψη Παλαιστίνιου στην Κρήτη: Σε Ελλάδα και εξωτερικό αναζητούν πιθανούς συνεργούς του – Στο «μικροσκόπιο» 2 άτομα

Δεν σταματούν λεπτό οι έρευνες για τη δράση του 37χρονου Παλαιστίνιου, τρομοκράτη της Χαμάς, που συνελήφθη στην Κρήτη με την κατηγορία ότι ετοίμαζε τρομοκρατικό χτύπημα πιθανόν σε ισραηλινό πλοίο που θα έφτανε σήμερα (09.05.2026) στο νησί.

Αν και παραδέχθηκε πως ετοίμαζε επίθεση, ομολόγησε στις αρχές πως δεν πρόλαβε να παραλάβει τις χημικές ουσίες που χρειαζόταν για την κατασκευή εμπρηστικού μηχανισμού. Ο Παλαιστίνιος οδηγήθηκε τη Δευτέρα και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης.

Οι αστυνομικές Αρχές επιχειρούν να σκιαγραφήσουν πλήρως το προφίλ του 37χρονου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις επαφές που είχε αναπτύξει τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, ο κατηγορούμενος διατηρούσε χαμηλό προφίλ κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη χώρα. Εργαζόταν σε ξενοδοχειακή μονάδα το τελευταίο διάστημα στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης και δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις Αρχές, γεγονός που αξιολογείται ως ιδιαίτερα ανησυχητικό από τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής.

Οι ερευνητές εξετάζουν πλέον αν ο 37χρονος δρούσε μόνος του ή αν αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου δικτύου, το οποίο ενδεχομένως δραστηριοποιείται εντός και εκτός Ελλάδας.

Στο «μικροσκόπιο» δύο ακόμη πρόσωπα

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Αρχές εκτιμούν πως ο Παλαιστίνιος συνεργαζόταν με ακόμη δύο άτομα. Το ένα φέρεται να βρίσκεται στην Ελλάδα και ακόμη δεν έχει ταυτοποιηθεί, ενώ το δεύτερο έχει εντοπιστεί και ταυτοποιηθεί στο εξωτερικό, σύμφωνα με το Ertnews.

Καθοριστικής σημασίας θεωρούνται τα στοιχεία που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της πολύωρης εξέτασής του από τους αστυνομικούς στον Άγιο Νικόλαο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος φέρεται να παραδέχθηκε ότι επικοινωνούσε και συνεργαζόταν με τους δύο Παλαιστίνιους που συνελήφθησαν τον περασμένο μήνα στην Κύπρο.

Οι δύο συλληφθέντες στην Κύπρο είχαν ομολογήσει στις κυπριακές Αρχές ότι στρατολογήθηκαν από τη Χαμάς και έλαβαν εκπαίδευση στη Μαλαισία. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι είχαν εκπαιδευτεί μαζί με τον 37χρονο.

Μάλιστα, ένας από αυτούς φέρεται να του είχε στείλει χρήματα προκειμένου να προμηθευτεί υλικά για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών.

Ο κατηγορούμενος, ωστόσο, υποστήριξε ότι τα υλικά αυτά δεν πρόλαβε να τα παραλάβει ποτέ.

Οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στα ψηφιακά ίχνη του 37χρονου. Στελέχη της Αντιτρομοκρατικής εξετάζουν εξονυχιστικά το κινητό τηλέφωνο και τις υπόλοιπες ηλεκτρονικές συσκευές που κατασχέθηκαν, αναζητώντας στοιχεία που θα αποκαλύψουν το εύρος των επαφών του και πιθανές διασυνδέσεις με πρόσωπα στην Ελλάδα, την Κύπρο ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Βασικός στόχος των Αρχών είναι να διαπιστωθεί αν πίσω από τον 37χρονο βρίσκεται οργανωμένο δίκτυο συνεργών ή αν η δράση του ήταν μεμονωμένη, καθώς η έρευνα παραμένει σε πλήρη εξέλιξη.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα.

Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών του απήγγειλε κατηγορίες για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, εκπαίδευση στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διάπραξη τρομοκρατικών πράξεων, πραγματοποίηση ταξιδιού με σκοπό την εκπαίδευση για τρομοκρατική δράση, καθώς και για αξιόποινη υποστήριξη τρομοκρατικών ενεργειών.