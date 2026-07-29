Σύρος: Σε κατ΄οίκον περιορισμό ο 41χρονος για τον θάνατο της διασώστριας – Ελεύθερη η σύζυγός του

Σε κατ’ οίκον περιορισμό παραμένει ο 41χρονος κατηγορούμενος για τον θάνατο της 41χρονης διασώστριας στη Σύρο, καθώς ανακρίτρια και εισαγγελέας διαφώνησαν ως προς το αν θα πρέπει να προφυλακιστεί.

Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισής του, η ανακρίτρια τάχθηκε υπέρ της προσωρινής κράτησής του, ενώ η εισαγγελέας πρότεινε να αφεθεί ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Η τελική απόφαση παραπέμφθηκε στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Σύρου, το οποίο αναμένεται να αποφανθεί εντός της εβδομάδας.

Μέχρι τότε, ο 41χρονος θα παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Αντίθετα λεύθερη με την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκε η 30χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση θανάτου της 41χρονης διασώστριας στη Σύρο.Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την απολογία της αποφασίστηκε να μην προφυλακιστεί, αλλά να της επιβληθούν περιοριστικοί όροι.

Συγκεκριμένα, υποχρεούται να παρουσιάζεται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου διαμένει κάθε 1η ημέρα του μήνα, ενώ της επιβλήθηκε και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Οι απολογίες του 40χρονου, ο οποίος κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, και της συζύγου του, που αντιμετωπίζει την κατηγορία της συνέργειας, διήρκεσαν αρκετές ώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο υποστήριξαν ότι ενήργησαν σε κατάσταση άμυνας, ισχυριζόμενοι πως η 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ εισήλθε οπλισμένη στο σπίτι τους με σκοπό τη ληστεία.

Ειδικότερα, η 30χρονη σύζυγος κατέθεσε ότι άνοιξε την πόρτα του σπιτιού και αντίκρισε τη διασώστρια ντυμένη με σκουρόχρωμα ρούχα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και κρατώντας μαχαίρι.

Όπως ανέφερε, δεν μπορούσε να διακρίνει αν επρόκειτο για γυναίκα ή άνδρα και πίστεψε ότι δεχόταν επίθεση, γι’ αυτό και άρχισε να φωνάζει.Σύμφωνα με την ίδια εκδοχή, ο σύζυγός της, που εκείνη την ώρα βρισκόταν στην τραπεζαρία, άκουσε τις φωνές, έσπευσε στην είσοδο και τότε η 42χρονη τράπηκε σε φυγή, με τον 40χρονο να την ακολουθεί.

Τι ισχυρίζεται ο 41χρονος

Ο 41χρονος κατηγορούμενος επιμένει ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας.

Στην απολογία του υποστήριξε ότι χτύπησε τη διασώστρια με το μαχαίρι που χρησιμοποιούσε για το φαγητό του, καθώς, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, έκοβε τυρί.

Συγκεκριμένα είπε: «Εγώ μόλις είχα γυρίσει και η γυναίκα μου μου είχε βάλει να φάω. Έκοβα τυρί εκείνη την ώρα. Τότε έφτασε στο σπίτι η 42χρονη. Νόμιζε πως η γυναίκα μου ήταν μόνη της, έβαλε το αυτί της στην πόρτα για να ακούσει τι γίνεται μέσα όμως εγώ εκείνη την ώρα έτρωγα και για αυτό δεν άκουσε συνομιλία.

Τότε χτύπησε το κουδούνι, η γυναίκα μου μισάνοιξε την πόρτα και εκείνη με ορμή μπήκε μέσα. Έκανε κίνηση με το μαχαίρι προς την κοιλιά της γυναίκας μου και μετά άρχισε να διασπαθίζει το μαχαίρι προς τα εμένα και προσπάθησε να με χτυπήσει στο λαιμό, τότε εγώ έκανα περιστροφή το χέρι μου και τη χτύπησα από πίσω».