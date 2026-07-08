Σύρος: 72χρονος έπεσε σε πηγάδι, τον απεγκλώβισε η Πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης (08/07/2026) στην περιοχή της Φάμπρικας, στη Σύρο, όταν ένας 72χρονος άνδρας έπεσε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες σε πηγάδι.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στη Σύρο, οι οποίες πραγματοποίησαν επιχείρηση απεγκλωβισμού του ηλικιωμένου από το πηγάδι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 72χρονος ανασύρθηκε έχοντας τις αισθήσεις του και ήταν καλά στην υγεία του.

Στη συνέχεια, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για προληπτικούς λόγους.

Τα ακριβή αίτια του περιστατικού διερευνώνται, από τις αρμόδιες Αρχές.

Σημειώνεται ότι το πηγάδι ήταν ξερό και δεν χρησιμοποιούνταν, ωστόσο, φαίνεται ότι δεν ήταν απολύτως ασφαλισμένο ώστε να μη συμβεί κάποιο ατύχημα.