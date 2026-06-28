Τέλος εποχής για το ταχύπλοο «Αίολος Κεντέρης»: Παίρνει τον δρόμο για τα διαλυτήρια στην Τουρκία

Το ταχύπλοο το οποίο εξυπηρετούσε για πολλά χρόνια τους κατοίκους των νησιών του Βορείου Αιγαίου ρημάζει από το καλοκαίρι του 2016 στην Αουγκούστα της Σικελίας, όπου με το πέρασμα των χρόνων η κατάστασή του επιδεινώθηκε σημαντικά.

Το ταχύπλοο που πήρε το όνομά του από τον χρυσό Ολυμπιονίκη Κώστα Κεντέρη, για να τιμηθεί ο κορυφαίος Έλληνας σπρίντερ για την ταχύτητά του, θα ρυμουλκηθεί για τα διαλυτήρια της Αλιαγά στην Τουρκία. Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώνεται η πορεία ενός πλοίου που για πολλά χρόνια βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της ακτοπλοΐας του Βορείου Αιγαίου και ταυτίστηκε με την ανάπτυξη της NEL Lines.

Το ταχύπλοο κατασκευάστηκε το 2001 στη Γαλλία και θεωρήθηκε ένα από τα πιο σύγχρονα πλοία της εποχής του. Με μήκος 140 μέτρα, μεταφορική ικανότητα 1.750 επιβατών και 450 οχημάτων και ταχύτητα που έφθανε τους 40 κόμβους, εξυπηρέτησε δεκάδες δρομολόγια στα νησιά του Αιγαίου, ενώ ταξίδεψε και στη γραμμή της Αιγύπτου.

Στην εποχή του οι θαλάσσιες μετακινήσεις έγιναν ταχύτερες και οι αποστάσεις φάνηκαν να μικραίνουν. Παράλληλα όμως, η μεγάλη κατανάλωση καυσίμων και τα έντονα απόνερα που δημιουργούσε αποτέλεσαν αδύνατα σημεία του.

Η οικονομική κατάρρευση της NEL Lines σφράγισε τελικά και τη μοίρα του πλοίου.

Οι εικόνες του ημιβυθισμένου πλοίου αποτέλεσαν για πολλούς φίλους της ακτοπλοΐας ένα δυσάρεστο θέαμα, καθώς θύμιζαν την πορεία παρακμής ενός σκάφους που κάποτε πρωταγωνιστούσε στο Αιγαίο.