Τέλος χρόνου για τα ακαθάριστα οικόπεδα: Απο Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι με «τσουχτερά» πρόστιμα

Μέχρι σήμερα Δευτέρα (22.06. 2026) εκπνέει η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπέδων, με τις δηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής να είναι περίπου 610.000. Μετά την ολοκλήρωση της προθεσμίας, από την Τρίτη (23.06.2026) ξεκινούν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου.

Μία ημέρα πριν λήξει η προθεσμία αύριο Τρίτη (23.06.2026) για τον καθαρισμό των οικοπέδων, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, δεκάδες χιλιάδες οικόπεδα παραμένουν ακαθάριστα. Συνεχείς είναι οι συσκέψεις των αρμοδίων, ενώ με τη λήξη της προθεσμίας ξεκινούν σαρωτικοί έλεγχοι και τα πρόστιμα είναι τσουχτερά.

Οι ιδιοκτήτες, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές των οικοπέδων εκτός από τον καθαρισμό των οικοπέδων τους, υποχρεούνται να τα συντηρούν καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών οι πολίτες θα πρέπει να δηλώσουν τους καθαρισμούς των οικοπέδων τους στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, https://akatharista.apps.gov.gr Προβλέπεται επίσης δυνατότητα υποβολής μέσω ΚΕΠ και Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας.

Τα πρόστιμα και οι κυρώσεις

Όσον αφορά τα πρόστιμα και τις κυρώσεις, σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ που είχε δημοσιευθεί, σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προβλέπονται τα εξής:

Για μη υποβολή δήλωσης:

500 ευρώ, εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε καθαρισμός ούτε υποβολή δήλωσης

100 ευρώ, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός αλλά δεν έχει υποβληθεί δήλωση

Για μη καθαρισμό οικοπέδου/ακάλυπτου χώρου σε 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό 200 ευρώ και ανώτατο όριο 2.000 ευρώ

Αυτεπάγγελτος καθαρισμός από τον δήμο με καταλογισμό δαπάνης

Ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης (φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ)

Τι περιλαμβάνουν οι καθαρισμοί

Όσον αφορά τους καθαρισμούς αφορούν ιδίως περιοχές εντός σχεδίου, εντός ορίων οικισμών, καθώς και εκτάσεις σε ακτίνα έως 100 μέτρων από αυτές, εφόσον δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία.

Οι απαιτούμενες εργασίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: