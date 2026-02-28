Τέμπη: Μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα, κινητοποιήσεις σε όλες τις πόλεις – Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις

Με συλλαλητήρια στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε πολλές πόλεις της χώρας τιμάται η μνήμη των 57 θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, σήμερα Σάββατο (28.2.26). Σωματεία και εργατικά κέντρα έχουν κηρύξει 24ωρη απεργία με κύρια αιτήματα τη μνήμη των θυμάτων και πολιτικές για δημόσιες, ασφαλείς μεταφορές και δικαιοσύνη. Η σημερινή επέτειος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς στις 23 Μαρτίου αναμένεται να ξεκινήσει στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την υπόθεση. Live όλες οι εξελίξεις.

