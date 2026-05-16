Τέμπη – Παύλος Ασλανίδης: Δεξαμενές προπανίου κάτω από τη δικαστική αίθουσα στη Λάρισα

Για ύπαρξη δεξαμενών προπανίου στον υπόγειο χώρο της αίθουσας της δίκης της υπόθεσης της τραγωδίας που εκτυλίχθηκε στα Τέμπη, έκανε λόγο ο Παύλος Ασλανίδης, πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων, παρά τα αιτήματα των οικογενειών για πλήρη έλεγχο πυρασφάλειας και πυροπροστασίας.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης μίλησε στο Αντιπολεμικό διήμερο στα Χανιά, το οποίο άρχισε το απόγευμα του Σαββάτου (16.05.2026) στο Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας και έστειλε μήνυμα συνέχισης του αγώνα για δικαιοσύνη, τονίζοντας ότι «τα παιδιά μας δολοφονήθηκαν άδικα».

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι οικογένειες δεν πρόκειται να σταματήσουν μέχρι να αποδοθούν πλήρως οι ευθύνες για την τραγωδία των Τεμπών.

«Τα δολοφονημένα παιδιά μας στα Τέμπη σχετίζονται με μια πραγματικότητα όπου κάποιοι αποφασίζουν για πολέμους, συγκρούσεις και πολιτικές που τελικά κοστίζουν ανθρώπινες ζωές, κυρίως νέων και αθώων ανθρώπων, προκειμένου να εξυπηρετούνται συμφέροντα ενός κλειστού κύκλου ισχυρών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Ασλανίδης σχολίασε και τις πολιτικές εξελίξεις, καθώς και τη δημιουργία Κίνησης από την πρώην πρόεδρο του Συλλόγου, Μαρία Καρυστιανού. Ο ίδιος ανέφερε ότι «δεν μας απασχολούν τα κόμματα» και επισήμανε ότι η υπερβολική κομματικοποίηση αποδυναμώνει τη συλλογική λειτουργία της κοινωνίας και της χώρας. Όπως τόνισε, οι γονείς και ο σύλλογος των συγγενών εστιάζουν πρωτίστως στην εξέλιξη της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών.

Σύμφωνα με τον κ. Ασλανίδη, οι οικογένειες είχαν αρχικά κατηγορηθεί ότι καθυστερούν τη διαδικασία της δίκης. Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι καθυστερήσεις προέρχονται από την πλευρά της Πολιτείας και εξέφρασε φόβους ότι επιχειρείται να συμπληρωθεί το χρονικό όριο παραγραφής ή να εφαρμοστούν ευνοϊκές ρυθμίσεις για ορισμένους εμπλεκόμενους.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων Θυμάτων Τεμπών έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη δικαστική αίθουσα που δημιουργήθηκε στη Λάρισα, σε χώρο πρώην εστιατορίου ΤΕΙ. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, το έργο κόστισε περίπου 1,8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στη συνέχεια εντοπίστηκαν ζητήματα πυρασφάλειας και δεξαμενές προπανίου στον υπόγειο χώρο.

Παράλληλα, ο κ. Ασλανίδης αναφέρθηκε στις επιμέρους δικαστικές διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο ίδιος μίλησε για την υπόθεση των ελεγκτών, τις δίκες για τα βίντεο και τα ηχητικά ντοκουμέντα, καθώς και για τις εξελίξεις γύρω από πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται στη διερεύνηση της υπόθεσης.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου υπογράμμισε ότι ο αγώνας των οικογενειών δεν αφορά μόνο τη δικαίωση των παιδιών που χάθηκαν, αλλά και την ανάγκη για μια κοινωνία που προστατεύει τη ζωή και την ασφάλεια των πολιτών. Όπως ανέφερε, οι ίδιοι ήταν «απλοί άνθρωποι» που βρέθηκαν ξαφνικά να δίνουν έναν δύσκολο αγώνα μετά την άδικη απώλεια των παιδιών τους.

Ο κ. Ασλανίδης έκλεισε την τοποθέτησή του με μήνυμα προς την κοινωνία, αναφέροντας ότι οι πολίτες πρέπει να συνεχίσουν να αγωνίζονται και να αντιστέκονται απέναντι σε προβλήματα, αδικίες και συνθήκες που υποβαθμίζουν την ανθρώπινη ζωή και την καθημερινότητα.