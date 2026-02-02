Τέμπη: Το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για τα καθίσματα της επιβατικής αμαξοστοιχίας – Δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές πυραντοχής

Δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις πυραντοχής τα καθίσματα της επιβατικής αμαξοστοιχία Intercity 62, που ενεπλάκη στο φονικό δυστύχημα στα Τέμπη, αναφέρει η έκθεση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ που αναρτήθηκε σήμερα στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. Η ανεξάρτητη αρχή μετά από έρευνα για το συγκεκριμένο ζήτημα απεφάνθη στην τεχνική της έκθεση ότι τα καθίσματα που υπήρχαν στο επιβατικό τρένο της Hellenic Train δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές ανθεκτικότητας στη φωτιά, βάσει του νέου ευρωπαϊκού προτύπου που ισχύει σήμερα, ενώ όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται δεν έφεραν όλα τα καθίσματα τα ίδια υλικά, όπως προβλέπει ο σχετικός κανονισμός.

Ειδικότερα στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, αναφέρεται ότι η εν λόγω διερεύνηση έγινε από το εξειδικευμένο εργαστήριο της Γερμανίας RST (Rail System Testing). Αυτό που διαπιστώνεται από πλευράς Οργανισμού είναι στο πλαίσιο συντήρησης των καθισμάτων στο μοιραίο τρένο των Τεμπών, «έχουν πραγματοποιηθεί αλλαγές σε κάποια από τα καθίσματα των επιβαταμαξών (προμήθεια πλήρους προσκέφαλου/έδρας πλάτης Α’ & Β’ Θέσης ΠΣ41Α και αντικατάσταση αφρώδους, εσωτερικού)» και όπως αναφέρεται στο πόρισμα «τα τρία δείγματα σαφώς δεν καλύπτουν το επίπεδο πυραντοχής του προτύπου ΕΝ 45545 όσον αφορά την δοκιμή μέτρησης του Μέγιστου Μέσου Ρυθμού Έκλυσης Θερμότητας».

Επιπλέον, κατά τον έλεγχο από το γερμανικό φορέα διαπιστώθηκαν σημαντικές αποκλίσεις στα υλικά ανάμεσα σε καθίσματα, με αποτέλεσμα άλλα να είναι πιο πυράντοχα και άλλα σημαντικά λιγότερο. «Η σημαντικότερη παρατήρηση είναι ότι τα δείγματα «Β4 ΝΕΟ» και «Β2 ΚΟΥΠΕ» είναι πολύ χαμηλότερης πυραντοχής από το δείγμα «Β4 ΠΑΛΑΙΟ».

Αυτή η σημαντική διαφορά μπορεί πιθανώς να ερμηνευτεί εξετάζοντας την ύπαρξη και το είδος του ενδιάμεσου στρώματος πυροπροστασίας Το δείγμα «Β4 ΠΑΛΑΙΟ» έχει ένα σκούρο καφέ ενδιάμεσο στρώμα για πυροπροστασία και συγκριτικά καλύτερη συμπεριφορά. Αντίθετα, το δείγμα «Β2 ΚΟΥΠΕ» δεν διαθέτει διακριτό ενδιάμεσο στρώμα πυροπροστασίας και εμφανίζει τον χειρότερο δείκτη MAHRE.

Τέλος, το δείγμα «Β ΝΕΟ» διαθέτει ένα λεπτό στρώμα λευκού ινώδους υλικού, διαφορετικού από αυτό του δείγματος «Β4 ΠΑΛΑΙΟ» το οποίο όμως δεν φαίνεται να συνεισφέρει σημαντικά στην πυραντοχή του υλικού. Τα καθίσματα από τα οποία λήφθηκαν δείγματα έπρεπε να πληρούν τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές πηγάζουν από τις αρχικές συμβάσεις προμήθειας, δηλαδή το πρότυπο και ως εκ τούτου έπρεπε να παρουσιάζουν παρόμοια συμπεριφορά κατά τις δοκιμές μεταξύ τους.

Αντιθέτως, το εύρημα της σημαντικά καλύτερης συμπεριφοράς του δείγματος «Β4 ΠΑΛΑΙΟ» και το εύρημα της υποδεέστερης απόδοσης του δείγματος «Β4 ΝΕΟ» σε σχέση με «Β4 ΠΑΛΑΙΟ» αποδεικνύει ανομοιόμορφη μηχανική συμπεριφορά ή ποιότητα των εξεταζόμενων υλικών στις διαφορετικές θέσεις», αναφέρεται σχετικά στην έκθεση.

Συστάσεις ασφαλείας σε Hellenic Train, ΡΑΣ και ΟΣΕ

Η διαπίστωση έλλειψης της απαιτούμενης πυρασφάλειας στο μοιραίο τρένο της Hellenic Train, στο οποίο βρήκαν τραγικό θάνατο 57 άνθρωποι, από πλευράς ΕΟΔΑΣΑΑΜ, συνοδεύεται από 4 συστάσεις ασφαλείας προς τη Hellenic Train, τη ΡΑΣ και τον ΟΣΕ.

«Η “Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε.” και η Hellenic Train Α.Ε. υπό την εποπτεία της ΡΑΣ θα πρέπει να προχωρήσουν σε σειρά ενεργειών προκειμένου να ελέγξουν και τα καταγράψουν το επίπεδο πυραντοχής των καθισμάτων των επιβαταμαξών τις οποίες έχει μισθώσει η Hellenic Train Α.Ε. από την Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε. και να διαχειριστούν τους κινδύνους ασφαλείας που πιθανώς εντοπιστούν, μέσω της εφαρμογής κατάλληλων μέτρων», αναφέρεται σχετικά στο πόρισμα και ακολούθως οι συστάσεις εξειδικεύονται ως εξής:

– Έλεγχος (μη καταστροφικός) και καταγραφή της κατάστασης των καθισμάτων των υπό κυκλοφορία επιβαταμαξών, με σκοπό την ταξινόμηση των καθισμάτων ανά τύπο υλικού επένδυσης/στρώματος πυροπροστασίας, αντίστοιχα με αυτά που περιγράφονται στην παρούσα Έκθεση. Η διενέργεια του ελέγχου των καθισμάτων δεν συνεπάγεται την ακινητοποίηση των επιβαταμαξών ούτε την διακοπή της κυκλοφορίας.

Ζητούμενο είναι να απογραφούν:

α) οι κατηγορίες και τα είδη καθισμάτων που υφίστανται σήμερα στις επιβατάμαξες, σύμφωνα με τον τύπο καθίσματος, το είδος των υλικών, το χρόνο και την έκταση συντήρησης ή επιδιόρθωσης που πιθανώς έχει γίνει στα καθίσματα

β) το είδος πυραντοχής που υπάρχει σε κάθε κατηγορία καθισμάτων (πχ εγκατεστημένο ενδιάμεσο στρώμα,

αυτοσβαινόμενο ύφασμα και ο τύπος αυτών των υλικών κλπ.) και

γ) ποια από τα καθίσματα καλύπτουν τις απαιτήσεις πυροπροστασίας του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1302/2014 ή του προτύπου UIC 564 2, κατά τις διακρίσεις που εκτίθενται στην παρούσα Έκθεση

– Διαχείριση των κινδύνων: Προσδιορισμός, ανάλυση και αξιολόγηση των κινδύνων οι οποίοι τυχόν προκύψουν από την απογραφή της κατάστασης πυραντοχής των καθισμάτων των επιβαταμαξών.

– Κατάρτιση πρότασης σχεδίου εργασιών είτε συντήρησης είτε ανακαίνισης είτε αναβάθμισης για τις υπό κυκλοφορία επιβατάμαξες με αφορμή την προαναφερθείσα απογραφή λαμβάνοντας υπόψη τα αρχεία συντήρησης, την απόδοση ασφάλειας, την κατάσταση κύκλου ζωής και τη συμμόρφωση με τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, ώστε να επιτευχθεί ομοιομορφία στο επίπεδο πυραντοχής των καθισμάτων σε όλα τα επιβατικά βαγόνια, μέσω κατάλληλων μέτρων.

– Έγκριση και κατόπιν εφαρμογή του προαναφερθέντος σχεδίου εργασιών, για τον μετριασμό των ως άνω κινδύνων, ώστε να διασφαλιστεί ομοιομορφία στο επίπεδο πυραντοχής των καθισμάτων επιβαταμαξών με συμμόρφωση στις απαιτήσεις πυραντοχής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1302/2014 ή του προτύπου κατά τις διακρίσεις που εκτίθενται στην παρούσα Έκθεση.

Το εξώδικο συγγενών θυμάτων προς Hellenic Train και ΡΑΣ

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών είχαν στείλει εξώδικο εναντίον της ΡΑΣ και της Hellenic Τrainγια το χαμηλό και επικίνδυνο, όπως καταγγέλλουν, επίπεδο πυρασφάλειας στα τρένα. Το εξώδικο κοινοποίησαν μάλιστα και ενώπιον του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, ζητώντας του την παραγγελία προκαταρκτικής έρευνας για το θέμα.

Σύμφωνα με τον Αντώνη Ψαρόπουλο, πατέρα της αδικοχαμένης Μάρθης Ψαροπούλου και τους υπόλοιπους συγγενείς που συνυπογράφουν το εξώδικο, ζητείται από τους αρμόδιους φορείς να λάβουν τα αναγκαία μέτρα, ώστε ο σιδηρόδρομος να κινείται με ασφάλεια. Οι συγγενείς στο δικόγραφο επικαλούνται τα αποτελέσματα σε σχέση με την πυρασφάλεια στα εμπλεκόμενα τρένα, που διηνήργησε το γερμανικό εργαστήριο RST, βάσει του οποίου σε ορισμένες περιπτώσεις καθισμάτων διαπιστώνεται έως και τέσσερις φορές μικρότερη πυραντοχή από την προβλεπόμενη.