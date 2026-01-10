Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Στο Τατόι σύσσωμη η οικογένεια Ντε Γκρες για το μνημόσυνο το Σάββατο

Το Σάββατο (10.01.2026) θα τελεστεί στο Τατόι το μνημόσυνο για τα τρία χρόνια από τον θάνατο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου. Το παρών θα δώσει σύσσωμη η οικογένεια Ντε Γκρες, του τελευταίου μονάρχη της Ελλάδας, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή πριν από τρία χρόνια.

Το Σάββατο, αναμένεται να συγκεντρωθούν τα μέλη της τέως βασιλικής οικογένειας στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως στο Τατόι για το μνημόσυνο με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από τις 10 Ιανουαρίου 2023, ημέρα θανάτου του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί σε οικογενειακό κύκλο από τον Μητροπολίτη Ιλίου, Αθηναγόρα, ενώ τα μέτρα ασφαλείας αναμένονται αυστηρά.

Η σύζυγος του τέως βασιλιά, Άννα Μαρία που ζει μόνιμα στην Αθήνα, έχει μεριμνήσει ώστε όλα να είναι οργανωμένα με επιμέλεια, ενώ η οικογένεια θα τιμήσει για άλλη μία φορά τη μνήμη του τελευταίου βασιλιά της Ελλάδας.

Ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος «έφυγε» από τη ζωή στις 10 Ιανουαρίου 2023 στην Αθήνα σε ηλικία 82 ετών.

Τις τελευταίες μέρες της ζωής του νοσηλευόταν σε ιδιωτικό νοσοκομείο μετά από σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο και άλλα προβλήματα υγείας.

Σύμφωνα με τις αναφορές, ο θάνατός του προήλθε από πολυοργανική ανεπάρκεια, σχετιζόμενη με τα χρόνια προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε.