Τα κρούσματα της γρίπης φέρνουν ασφυξία στα νοσοκομεία: «Γολγοθάς» των ασθενών στα Επείγοντα, ελλείψεις σε αντιικά

Οι αντοχές των νοσοκομείων και του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) δοκιμάζονται από την απότομη και μεγάλη αύξηση των περιστατικών γρίπης και άλλων ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού, μέσα στις γιορτές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από τις πρόσφατες εφημερίες, οι προσελεύσεις ασθενών με γρίπη στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) έχουν υπερδιπλασιαστεί από τα Χριστούγεννα και μετά, προκαλώντας ασφυξία στα μεγάλα νοσοκομεία της χώρας.

Παρά την έντονη πίεση των νοσοκομείων, η κατάσταση -όσον αφορά στις νοσηλείες- παραμένει προς το παρόν διαχειρίσιμη, κινούμενη στα περυσινά επίπεδα.

Στα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής, από τους 100 ασθενείς που προσέρχονται στα Επείγοντα με συμπτώματα λοίμωξης, περίπου το 10% εισάγεται για περαιτέρω νοσηλεία. Κάθε νοσοκομεία έχει περίπου 10 με 20 ασθενείς με βαριά συμπτώματα γρίπης.

Ωστόσο, η έλλειψη πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αναδεικνύεται ως ο «αδύναμος κρίκος», καθώς χιλιάδες πολίτες αναγκάζονται να καταφύγουν στα νοσοκομεία για περιστατικά που θα μπορούσαν να είχαν αντιμετωπιστεί σε Κέντρα Υγείας ή από οικογενειακούς γιατρούς.

Γρίπη: Η «παγίδα» της ΕΚΑΠΥ και οι ελλείψεις σε αντιικά φάρμακα

Ένα από τα πλέον ανησυχητικά ζητήματα που ανακύπτουν, όμως, εν μέσω της έξαρσης είναι η αδυναμία ορισμένων νοσοκομείων να προμηθευτούν αντιικά φάρμακα. Όπως καταγγέλλεται, η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) έχει κλείσει την πλατφόρμα παραγγελιών, αφήνοντας τα νοσοκομεία «δεμένα» όσον αφορά τον ανεφοδιασμό τους.

Ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, περιγράφει την κατάσταση με μελανά χρώματα:

«Κάποια νοσοκομεία εμφανίζουν έλλειψη σε αντιικά φάρμακα. Αυτό συμβαίνει επειδή η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας έκλεισε τη πλατφόρμα παραγγελιών για τα νοσοκομεία σε όλα τα φάρμακα από 19 Δεκεμβρίου έως 7 Ιανουαρίου. Κάποια φαρμακεία νοσοκομείων ξέμειναν από απόθεμα αντιικών φαρμάκων λόγω κατανάλωσης από την αύξηση των περιστατικών γρίπης, λόγω έλλειψης αποθηκευτικών χώρων, λόγω ετήσιας απογραφής κ.α.λ. Το αποτέλεσμα είναι να ψάχνουν σε όμορα νοσοκομεία δανεικά αντιικά φάρμακα. Απορία γιατί η ΕΚΑΠΥ έκλεισε τη πλατφόρμα για 19 ημέρες και τα νοσοκομεία που έχουν ανάγκη δεν μπορούν να παραγγείλουν. Να ανοίξει χθες η πλατφόρμα να εξυπηρετηθούν τα νοσοκομεία που έχουν έλλειψη», αναφέρει ο ίδιος.

Το «αγκάθι» της πρωτοβάθμιας φροντίδας και η περιφέρεια

Η εικόνα στην περιφέρεια είναι εξίσου προβληματική. Το νοσοκομείο Άρτας αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των ελλείψεων σε ιατρικό προσωπικό. Η απουσία παθολόγων και πνευμονολόγων οδηγεί σε συνεχείς διακομιδές προς τα κεντρικά νοσοκομεία, επιβαρύνοντας περαιτέρω το σύστημα.

Ο κ. Γιαννάκος τονίζει για το συγκεκριμένο ζήτημα:

«Η μεγάλη ταλαιπωρία των ασθενών με γρίπη που προσέρχονται στα Επείγοντα οφείλεται στην έλλειψη πρωτοβάθμιας περίθαλψης αφού το ποσοστό εισαγωγών είναι λιγότερο του 10% επί των εξεταζόμενων ασθενών. Μείζον πρόβλημα η έλλειψη πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Τα Κέντρα Υγείας εμφανίζουν σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και δεν μπορούν να συγκρατήσουν τα περιστατικά. Ταυτόχρονα σημαντικός λόγος είναι η διαχρονική απουσία προσωπικού – οικογενειακού γιατρού, δωρεάν, με αποτέλεσμα όλοι οι δρόμοι των ασθενών να οδηγούν στα νοσοκομεία. Οι περιφερειακές δομές εμφανίζουν σοβαρές ελλείψεις παθολόγων και πνευμονολόγων ιατρών με αποτέλεσμα η διαχείριση των ασθενών να είναι πραγματικός γολγοθάς με νοσηλείες σε ράντζα, φορεία ή σε χειρουργικές κλινικές με υψηλό δείκτη ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. Είμαστε οι πρώτοι σε προσβολές και θανάτους από ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση», επισημαίνει ο Μιχάλης Γιαννάκος.

Τα βασικά προβλήματα με την πρόσφατη έξαρση ιώσεων και την πίεση στο ΕΣΥ

Σύμφωνα με τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, η εικόνα είναι απελπιστική, κι αυτό καθώς εντοπίζονται τα εξής προβλήματα:

Υπερδιπλασιασμός προσελεύσεων: Από τα Χριστούγεννα και μετά, η κίνηση στα επείγοντα για γρίπη και ιώσεις έχει αυξηθεί κατακόρυφα.

Χαμηλό ποσοστό εισαγωγών: Παρά τη μεγάλη προσέλευση (άνω των 100 ατόμων ανά εφημερία στα μεγάλα ιδρύματα), οι εισαγωγές παραμένουν κάτω από 10 ανά εφημερία.

Πίεση στην περιφέρεια: Στο νοσοκομείο Άρτας, μόλις δύο πνευμονολόγοι καλούνται να διαχειριστούν την καθημερινή ροή ασθενών, αναμένοντας περαιτέρω έξαρση στους ηλικιωμένους.

Ελλείψεις φαρμάκων: Νοσοκομεία αναγκάζονται να δανείζονται αντιικά μεταξύ τους λόγω του κλεισίματος της πλατφόρμας της ΕΚΑΠΥ.

Κίνδυνος λοιμώξεων: Η νοσηλεία παθολογικών περιστατικών σε χειρουργικές κλινικές ή ράντζα αυξάνει τον κίνδυνο ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.

«Η κορύφωση της γρίπης είναι μπροστά μας»

Με την κορύφωση του κύματος της γρίπης να αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες, οι ειδικοί συστήνουν εγρήγορση χωρίς πανικό. Ο κ. Γιαννάκος απευθύνει έκκληση για τήρηση των μέτρων προστασίας:

«Η κορύφωση της γρίπης είναι μπροστά μας. Προσοχή λοιπόν, μέτρα προστασίας, πλύσιμο χεριών, μάσκες, εμβολιασμός, να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός, να προσέχουμε τις επαφές με ηλικιωμένους και ευπαθείς ομάδες όταν έχουμε συμπτώματα γρίπης. Δεν χρειάζεται ούτε πανικός, αλλά ούτε εφησυχασμός», καταλήγει.

