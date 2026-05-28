Τα 4 χτυπήματα σε βίλες των νοτίων προαστίων που «δείχνουν» τους Χιλιανούς διαρρήκτες του γνωστού εφοπλιστ

Τέσσερα κινηματογραφικά χτυπήματα σε βίλες των νοτίων προαστίων με λεία εκατομμύρια ευρώ, έχουν μπει στο μικροσκόπιο του ελληνικού FBI, καθώς εκτιμούν ότι πίσω από τις μεγάλες αρπαγες κρύβεται η «συμμορία των Χιλιανών». Η ομάδα που στις 13 Δεκεμβρίου τρύπωσε στη βίλα γνωστού εφοπλιστή στη Βάρη και άρπαξε 45 ρολόγια αξίας 1,5 εκατομμυρίου ευρώ!

Σύμφωνα με απόλυτα έγκυρες πληροφορίες του newsit.gr, η «συμμορία των Χιλιανών», όπως διαπιστώθηκε από τα βίντεο που έχουν στην κατοχή τους οι αστυνομικοί, δρουν με συγκεκριμένο τρόπο σκαρφαλώνουν σαν αίλουροι στα μπαλκόνια, παραβιάζουν με ταχυδακτυλουργικό τρόπο τις πόρτες και εισέρχονται στο εσωτερικό αρπάζοντας χρυσαφικά, ρολόγια και χρήματα αξίας εκατομμυρίων ευρώ.

Μάλιστα, είναι καμουφλαρισμένα τα χαρακτηριστικά τους με κουκούλες, γάντια και ειδικές στολές και έτσι δεν αφήνουν πίσω ίχνη, ενώ δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση από το υλικό των καμερών.

Τέσσερις βίλες έχουν δεχτεί χτυπήματα με πανομοιότυπο τρόπο όμως μέχρι στιγμής οι αξιωματικοί του Οργανωμένου Εγκλήματος δεν είναι σε θέση να ταυτοποιήσουν τους δράστες που μπήκαν στα συγκεκριμένα σπίτια.

Παρακολουθούν και επιλέγουν

Σε ότι έχει να κάνει με την επίθεση το βράδυ της 13ης Δεκεμβρίου στη βίλα του εφοπλιστή τα νεότερα στοιχεία λένε πως δεν υπήρχε εσωτερική πληροφόρηση.

Οι δράστες με τη βοήθεια της 23χρονης Ελληνίδας συντρόφου του υπαρχηγού της οργάνωσης των Χιλιανών που και αυτός βρίσκεται μαζί με τον αδερφό του στις φυλακές Κορυδαλλού, εντοπίζαν πολυτελεις κατοικιες στα νοτια προαστια όπου οι περιοχές ειναι εξαιρετικά απομονωμένες και καθώς εκτιμούν πως οι ιδιοκτήτες είναι άτομα με μεγάλη οικονομική επιφάνεια και συνεπώς έχουν μέσα στα σπίτια τους αντικείμενα μεγάλης αξίας. Οι δυο δράστες στην επίθεση στη βίλα του εφοπλιστή έχουν ταυτοποιηθεί ωστόσο παρά τις έρευνες δεν έχουν εντοπιστεί στη χώρα μας.

Πιθανόν έχουν ήδη ταξιδέψει για άλλη ευρωπαϊκή χώρα όπου και εκεί πραγματοποιούν ανάλογα χτυπήματα.

Γι’ αυτό έχουν μέσω της Interpol και στις αρμόδιες υπηρεσίες τα χαρακτηριστικά τους και όλες οι πληροφορίες προκειμένου να γίνει και εκεί έλεγχος και ταυτοποίηση συγκεκριμένου χτυπημάτων.

Πουλήθηκαν στη Γερμανια

Τα 45 πανάκριβα ρολόγια, πολλά από τα οποία ήταν ειδικές παραγγελίες του εφοπλιστή για τα μέλη της οικογένειάας του από μεγάλες εταιρείες όπως Rolex, Patek Philippe, Vacheron, Constantin δεν έχουν βρεθεί και οι εκτιμήσεις αναλυτών της Ασφάλειας λένε πως λίγο λίγες εβδομάδες μετά την εισβολή στη βίλα του εφοπλιστή πουλήθηκαν πιθανότατα στη Γερμανία.

To άρθρο Τα 4 χτυπήματα σε βίλες των νοτίων προαστίων που «δείχνουν» τους Χιλιανούς διαρρήκτες του γνωστού εφοπλιστ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr