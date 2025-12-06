Τα «value for money» ελικόπτερα Kiowa Warrior της Αεροπορίας Στρατού: Η διαθεσιμότητα ρεκόρ και ο δρόμος προς την Αλεξάνδρεια

Τα ελικόπτερα Kiowa Warrior αποτελούν πλέον έναν από τους πιο αξιόπιστους πολλαπλασιαστές ισχύος των Ενόπλων Δυνάμεων και συγκεκριμένα του Στρατού Ξηράς και της Αεροπορίας Στρατού, η οποία μέσα σε όλες τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει, έπειτα και από τις συνέπειες της θεομηνίας «Daniel» στο Στεφανοβίκειο, φαίνεται ότι κερδίζει το «στοίχημα» αυτών των μέσων

Τα ελικόπτερα τα οποία έφτασαν το 2019 στην Ελλάδα ως προσφορά ευκαιρίας από τους Αμερικανούς σήμερα έχουν διαθεσιμότητες που αγγίζουν το 90%. Δίκαια πλέον χαρακτηρίζονται ως ο ορισμός του «value for money» καθώς η εικόνα δείχνει ότι έχουν αξιοποιηθεί στο έπακρο και προσαρμοστεί απόλυτα στις επιχειρησιακές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων.

Πίσω, όμως, από κάθε πτήση των «ινδιάνων», κάθε συμμετοχή σε άσκηση, εκπαιδευτική δραστηριότητα ή αποστολή επιτήρησης βρίσκεται ένα ολόκληρο «οικοσύστημα» συντήρησης, εκπαίδευσης και επιχειρησιακής αξιοποίησης κυρίως χάρη στην προσπάθεια των στελεχών της Αεροπορίας Στρατού και την καθημερινή μάχη που δίνουν κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες.

Διαθεσιμότητα–ρεκόρ: 90% σε τρία κλιμάκια συντήρησης

Εκεί όπου πραγματικά τα ελληνικά Kiowa Warrior ξεχωρίζουν είναι στο επίπεδο διαθεσιμοτήτων. Τα ελικόπτερα εμφανίζουν ποσοστά διαθεσιμότητας που προσεγγίζουν το 90%, τη στιγμή που σε πολλά δυτικά οπλικά συστήματα άριστο θεωρείται οτιδήποτε πάνω από το 60–70%.

Το θεαματικό αυτό ποσοστό δεν είναι τυχαίο.

Και τα τρία κλιμάκια συντήρησης (1ο, 2ο, 3ο) πραγματοποιούνται εντός της Μονάδας, από στελέχη της Αεροπορίας Στρατού.

Το Kiowa χαρακτηρίζεται από ευέλικτο και σχετικά «ελαφρύ» σύστημα υποστήριξης, χωρίς ακραίες απαιτήσεις σε ειδικά εργαλεία και υποδομές σε σχέση με άλλα επιθετικά ελικόπτερα.

Υπάρχει μεγάλο διαθέσιμο απόθεμα ανταλλακτικών από τα ελικόπτερα που χρησιμοποιούνται ως «δότες», γεγονός που επιτρέπει ταχύτερες επισκευές και προληπτικές αντικαταστάσεις.

Στην πράξη, αυτό μεταφράζεται σε πολλά επιχειρησιακά ελικόπτερα διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή για περιπολίες, ασκήσεις αλλά και για άμεσες αποστολές σε Έβρο και νησιά.

Συντήρηση σε δύσκολες συνθήκες – το μεσοδιάστημα στην 110 ΠΜ

Παρά τα εντυπωσιακά νούμερα διαθεσιμότητας, οι υποδομές απέχουν ακόμη από το ιδανικό. Στην 110 Πτέρυγα Μάχης, όπου προσωρινά εδρεύει η Μονάδα, δεν υπάρχει ακόμη μεγάλο, σύγχρονο υπόστεγο ειδικά διαμορφωμένο για τις ανάγκες όλου του στόλου Kiowa ούτε πλήρης γκάμα τεχνικού εξοπλισμού.

Η συντήρηση –ακόμη και για πιο απαιτητικές εργασίες– γίνεται σε shelter που έχει παραχωρήσει η Πολεμική Αεροπορία. Οι τεχνικοί της Αεροπορίας Στρατού εργάζονται συχνά σε περιορισμένους χώρους, με δύσκολες καιρικές συνθήκες, αξιοποιώντας στο έπακρο την τεχνογνωσία που έχουν αποκτήσει τα τελευταία χρόνια.

Το αποτέλεσμα είναι ένα μάθημα «έξυπνης υποστήριξης»:

αξιοποίηση κάθε ανταλλακτικού,

άριστη γνώση της πλατφόρμας,

και ένα πνεύμα «κανένα ελικόπτερο καθηλωμένο χωρίς σοβαρό λόγο», που έχει γίνει κουλτούρα στη Μονάδα.

Εκπαίδευση στα πρότυπα Apache – ίδιο δόγμα, ίδιοι στόχοι

Σε επίπεδο εκπαίδευσης, τα πληρώματα των Kiowa εκπαιδεύονται πλέον στα πρότυπα των μονάδων επιθετικών ελικοπτέρων.

Αυτό σημαίνει:

Σύνθετες τακτικές χαμηλού ύψους (nap-of-the-earth), εκμετάλλευση του ανάγλυφου και αιφνιδιαστικές προσγειώσεις/απογειώσεις.

Νυχτερινές πτήσεις με χρήση NVG και FLIR, συνδυασμένες με στοχοποίηση μέσω MMS.

Συνεργασία με Apache σε μικτά σχηματισμούς, όπου συχνά τα Kiowa αναλαμβάνουν τον ρόλο «μάτι-αιχμή» για εντοπισμό στόχων και πρώτη προσβολή, πριν την εμπλοκή των βαρέων Apache.

Συνδυασμένες ασκήσεις με Μονάδες Τεθωρακισμένων, Πεζικού και Πυροβολικού, όπου το Kiowa λειτουργεί ως πλατφόρμα στοχοποίησης και διεύθυνσης πυρών.

Τα αρχικά προβλήματα στελέχωσης –λίγοι χειριστές και τεχνικοί στα πρώτα στάδια– έχουν πλέον ξεπεραστεί. Η Μονάδα έχει αποκτήσει κρίσιμη μάζα εμπειρίας, με «παλιούς» που εκπαιδεύτηκαν σε συνεργασία με Αμερικανούς εκπαιδευτές και «νέους» που ακολουθούν οργανωμένο πρόγραμμα μετάπτωσης.

Αποστολές στον Έβρο, ασκήσεις και πραγματικές απαιτήσεις

Τα ελληνικά Kiowa έχουν ήδη ενταχθεί στον καθημερινό επιχειρησιακό ρυθμό των Ενόπλων Δυνάμεων:

Εκτελούν αποστολές επιτήρησης στον Έβρο, αντικαθιστώντας σε μεγάλο βαθμό τα παλαιότερα UH-1H Huey σε καθήκοντα αναγνώρισης.

Συμμετέχουν σταθερά σε μεγάλης κλίμακας ασκήσεις του Στρατού Ξηράς και στις διακλαδικές ασκήσεις, όπως ο «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ», συχνά σε μικτούς σχηματισμούς με Apache.

Έχουν εμφανή παρουσία σε σενάρια αντιαποβατικών επιχειρήσεων, όπου η δυνατότητα ταχείας μεταφοράς σε νησιά και η ευελιξία τους πάνω από το θαλάσσιο μέτωπο αποτελούν κρίσιμο πλεονέκτημα.

Στην πράξη, το Kiowa έχει αποδειχθεί εξαιρετικά «ανθεκτικό» ελικόπτερο καθώς αντέχει σε βλάβες και προβλήματα, επιστρέφει συχνά με ασήμαντες παρατηρήσεις από απαιτητικές πτήσεις, ενώ το πλήρωμα νιώθει ότι έχει ένα «δουλεμένο» και αξιόπιστο εργαλείο στα χέρια του – κάτι που έχει τονίσει επανειλημμένα και η Αμερικανική εμπειρία από Ιράκ και Αφγανιστάν.

Το άλμα προς την Αλεξάνδρεια – το 1ο ΤΕΑΝ

Σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό, εντός του 2026 η Μονάδα των Kiowa αναμένεται να μετασταθμεύσει στο αεροδρόμιο της Αλεξάνδρειας, όπου θα συγκροτηθεί και θα επιχειρεί ως 1ο ΤΕΑΝ (Τάγμα Ελικοπτέρων Αναγνώρισης).

Η επιλογή της Αλεξάνδρειας μόνο τυχαία δεν είναι:

Βρίσκεται στον επιχειρησιακό άξονα Θράκη – βόρειο Αιγαίο, επιτρέποντας ταχεία ανάπτυξη τόσο προς τον Έβρο όσο και προς τα νησιά της πρώτης γραμμής.

Δίνει τη δυνατότητα για πολλαπλές προκεχωρημένες βάσεις διασποράς σε μικρά αεροδρόμια και ελικοδρόμια στην ευρύτερη περιοχή.

Επιτρέπει στο 1ο ΤΕΑΝ να λειτουργήσει ως ειδική δύναμη ταχείας αντίδρασης αναγνώρισης – αντιαρματικής κρούσης, σε πλήρη διακλαδική συνεργασία με σχηματισμούς του Δ’ ΣΣ, της ΠΑ και του ΠΝ.

Με τη μετεγκατάσταση, αναμένεται να λυθούν σταδιακά και χρόνιες παθογένειες σε επίπεδο υποδομών, με δημιουργία πιο σύγχρονων εγκαταστάσεων συντήρησης, υπόστεγων και χώρων εκπαίδευσης προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις των Kiowa και των στελεχών της Μονάδας.

Από την τελετή στο Στεφανοβίκειο στην πλήρη ένταξη

Τα Kiowa Warrior παραλήφθησαν το 2019 με την επίσημη τελετή να πραγματοποιείται στις 18 Ιουνίου 2019, στην έδρα της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού στο Στεφανοβίκειο. 70 αναγνωριστικά-επιθετικά ελικόπτερα OH-58D Kiowa Warrior, παραχωρήθηκαν ως μεταχειρισμένα από τον Αμερικανικό Στρατό, στο πλαίσιο διακρατικής συμφωνίας, με ιδιαίτερα ευνοϊκό κόστος, καθώς μέρος του στόλου προβλέφθηκε εξαρχής να χρησιμοποιηθεί ως «κανιβαλισμός» για ανταλλακτικά.

Αν και τα πρώτα χρόνια σημαδεύτηκαν απο προκλήσεις στην εκπαίδευση χειριστών και τεχνικών, αλλά και στην οργάνωση της τεχνικής υποστήριξης, σήμερα η εικόνα είναι ριζικά διαφορετική. Η Μονάδα των Kiowa έχει ωριμάσει, έχει αυξήσει σημαντικά το ανθρώπινο δυναμικό της και πλέον εκπαιδεύεται και επιχειρεί στα πρότυπα των Μονάδων επιθετικών ελικοπτέρων Apache.

Τα χαρακτηριστικά των OH-58D Kiowa Warrior

Το OH-58D Kiowa Warrior είναι ένα μονοκινητήριο, διθέσιο, ελικόπτερο αναγνωρίσεως και ελαφράς επιθετικής κρούσης, εξέλιξη της οικογένειας Bell 206/OH-58, σχεδιασμένο για οπτική και ηλεκτρονική επιτήρηση, στοχοποίηση και παροχή άμεσης πυρός υποστήριξης σε χερσαίες δυνάμεις.

Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά:

Πλήρωμα: 2 άτομα (χειριστής – συγκυβερνήτης/χειριστής οπλικών συστημάτων)

Κινητήρας: Allison/Rolls-Royce 250-C30R/3, ισχύος περίπου 650 shp (478 kW)

Μέγιστο βάρος απογείωσης: περίπου 2.500 κιλ

Μέγιστη ταχύτητα: ~230 km/h (περίπου 124 kts

Ταχύτητα πλεύσης: ~200–210 km/h

Εμβέλεια: περίπου 480–500 km, ανάλογα με φόρτο και προφίλ πτήσης

Οροφή υπηρεσίας: άνω των 3.800 m

Κύριος ρόλος: οπλισμένη αναγνώριση, συνοδεία, αντιαρματική κρούση, εγγύς υποστήριξη και στοχοποίηση για άλλες πλατφόρμες

Το Kiowa Warrior διαθέτει τετράφτερο κύριο στροφείο και ουραίο στροφείο, ενώ έχει σχεδιαστεί να πετά σε εξαιρετικά χαμηλά ύψη (terrain-following) ακόμη και στα 10-15 μέτρα πάνω από το έδαφος, αξιοποιώντας φυσικά εμπόδια για κάλυψη και αιφνιδιασμό.

Το «μάτι» πάνω από τον ρότορα: Mast Mounted Sight

Χαρακτηριστικό γνώρισμα του OH-58D είναι η σφαιρική κεραία-αισθητήρας πάνω από το κύριο στροφείο – το Mast Mounted Sight (MMS).

Το MMS ενσωματώνει:

Κάμερα ημέρας υψηλής ανάλυσης (TV) για μακρινή αναγνώριση στόχων

Θερμικό σύστημα (FLIR) για επιχειρήσεις νύχτας και κακών καιρικών συνθηκών

Laser rangefinder / designator για μέτρηση αποστάσεων και κατάδειξη στόχων για κατευθυνόμενα όπλα, όπως οι AGM-114 Hellfire

Χάρη στη θέση του MMS, το Kiowa στηρίζεται πίσω από λόφους, δέντρα ή κτίρια, προβάλλοντας μόνο τον αισθητήρα πάνω από την κορυφή. Έτσι, μπορεί να εντοπίζει, να αναγνωρίζει και να στοχοποιεί εχθρικά άρματα ή άλλους στόχους, χωρίς το ίδιο το ελικόπτερο να εκτίθεται πλήρως στη γραμμή πυρός – μια κρίσιμη παράμετρος επιβιωσιμότητας στο σύγχρονο πεδίο μάχης.

Οπλισμός – μικρό μέγεθος, σημαντική ισχύς

Το OH-58D Kiowa Warrior μπορεί να φέρει στους δύο καθολικούς πυλώνες του μια σειρά από όπλα, παρόμοια με αυτά των Apache:

Αντιαρματικούς πυραύλους AGM-114 Hellfire (έως 4 συνολικά – δύο ανά πτερυγίσκο)

Απλές ρουκέτες 70 mm Hydra-70 σε κάνιστρα 7 βολών

12,7 mm πολυβόλο M3P/M296 σε προωθημένο σταθερό φορέα

Δυνατότητα, σε ορισμένες διαμορφώσεις, για Stinger αέρος-αέρος (ATAS)

Για την Αεροπορία Στρατού, το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι τα Kiowa χρησιμοποιούν τα ίδια βασικά όπλα με τα Apache – κυρίως τους Hellfire και τις ρουκέτες Hydra-70. Αυτό σημαίνει κοινή εφοδιαστική αλυσίδα, κοινή φιλοσοφία στοχοποίησης και εμπλοκής και δυνατότητα συνδυασμένων επιχειρήσεων με κοινά προφίλ πυρών.

Η δρομολογημένη απόφαση για προμήθεια της πλέον σύγχρονης έκδοσης AGM-114R Hellfire «Romeo», με πολυλειτουργική κεφαλή ικανή να πλήττει πολλαπλούς στόχους με έναν μόνο τύπο πυραύλου, ενισχύει ακόμη περισσότερο το οπλοστάσιο τόσο των Apache όσο και των Kiowa.

Η διαφορά με τα Apache

Τα Apache μπορούν να φέρουν έως 16 Hellfire σε πλήρη φόρτο, ενώ τα Kiowa συνήθως περιορίζονται σε 2–4 πυραύλους, ανάλογα με τη διαμόρφωση και την αποστολή. H διαφορά τους εντοπίζεται στο πολυβόλο:

Kiowa Warrior – πολυβόλο 12,7 mm (M3P/M296).

Διαμέτρημα: 12,7 mm (.50 cal)

Τύπος: Πολυβόλο σε σταθερή βάση στο πλάι/πρόσθιο μέρος.

Ρόλος: Εγγύς υποστήριξη, προσβολή «μαλακών» στόχων (οχήματα χωρίς βαριά θωράκιση, προσωπικό, θέσεις όπλων) και ιδανικό για ταχεία, χαμηλού ύψους προσβολή και γρήγορη αλλαγή θέσης.

Πλεονεκτήματα: Ελαφρύτερο, απλούστερο μηχανικά, μικρότερη ανάκρουση, ευκολότερο σε ένα μικρό, ελαφρύ ελικόπτερο όπως το OH-58D, υψηλές δυνατότητες για πλήγματα σε χαμηλά ύψη, σε συνδυασμό με ρουκέτες.

Apache – πυροβόλο 30 mm (M230 Chain Gun)

Διαμέτρημα: 30 mm

Τύπος: Πυροβόλο τύπου chain gun σε πυργίσκο κάτω από την άτρακτο, με πολύ μεγάλο τομέα σκόπευσης.

Ρόλος: Βαριά υποστήριξη, αντιαρματική κρούση, καταστροφή οχυρωμένων θέσεων, συνδυάζεται με τα αισθητήρια TADS/PNVS και το κράνος του χειριστή για πολύ ακριβή σκόπευση.

Πλεονεκτήματα: Πολύ ισχυρότερη βολίδα, ικανή να καταστρέψει πιο ανθεκτικούς στόχους, Μεγάλος όγκος πυρός με υψηλό ρυθμό και μεγάλη καταστροφική δυνατότητα σε περιοχή.

Για τα ελληνικά Kiowa, η ουσία είναι ότι, σε μικρότερο, πιο οικονομικό «πακέτο», προσφέρουν ίδιο τύπο αντιαρματικής ισχύος σε σύγκριση με τα Apache, απλώς με λιγότερο όγκο πυρός ανά έξοδο.

Kiowa Warrior ως «πολλαπλασιαστής ισχύος»

Αν κάποιος κρίνει το Kiowa μόνο από το μέγεθος, ίσως υποτιμήσει τη σημασία του. Όμως, συνδυάζοντας τα επιμέρους στοιχεία, γίνεται σαφές γιατί για τον Ελληνικό Στρατό τα OH-58D αποτελούν πολλαπλασιαστή ισχύος:

1. Υψηλή διαθεσιμότητα

Με ποσοστά γύρω στο 90%, πρακτικά πάντα υπάρχει επαρκής αριθμός ελικοπτέρων διαθέσιμος για αποστολές και ασκήσεις.

2. Κοινά όπλα και δόγμα με τα Apache

Hellfire, Hydra-70, κοινές διαδικασίες στοχοποίησης, κοινή εκπαίδευση πληρωμάτων, διευκολύνουν τις μικτές επιχειρήσεις και την εφοδιαστική υποστήριξη.

3. Ευελιξία και μικρό κόστος χρήσης

Μονοκινητήριο, ελαφρύτερο, με απλούστερο σύστημα συντήρησης, μπορεί να πετά πολλές ώρες με περιορισμένο κόστος σε σχέση με βαριά επιθετικά ελικόπτερα.

4. Ισχυρή αισθητήρια και νυχτερινή ικανότητα

Το MMS προσφέρει δυνατότητα αναγνώρισης, στοχοποίησης και κατάδειξης ημέρα και νύχτα, με το ελικόπτερο σε κάλυψη.

5. Πραγματική, όχι θεωρητική, επιχειρησιακή δράση

Επιτήρηση στον Έβρο, συνεχής παρουσία σε εθνικές και διακλαδικές ασκήσεις, ανάπτυξη σε νησιά και ακριτικές περιοχές, σημαίνουν ότι η πλατφόρμα «γράφει» ώρες και χτίζει εμπειρία σε σενάρια που έχουν άμεση σχέση με το ελληνικό επιχειρησιακό περιβάλλον.

6. Προοπτική περαιτέρω αναβάθμισης οπλισμού

Η υιοθέτηση Hellfire Romeo και ο συνδυασμός με τα Apache D που θα φέρουν Spike NLOS «δένουν» σε ένα πλέγμα αντιαρματικής ισχύος από μεγάλες και μεσαίες αποστάσεις, όπου τα Kiowa θα παίζουν κρίσιμο ρόλο στην αναγνώριση, κατάδειξη και πρώτη προσβολή.

Οι «Ινδιάνοι» που ήρθαν για να μείνουν

Λίγα χρόνια μετά την άφιξή τους στην Ελλάδα, τα OH-58D Kiowa Warrior έχουν αφήσει πίσω τους την εικόνα του «νέου, άγνωστου μέσου» και έχουν περάσει στη φάση της ώριμης, απαιτητικής καθημερινότητας.

Με υψηλές διαθεσιμότητες, σκληρή δουλειά στα τρία κλιμάκια συντήρησης, διαρκή εκπαίδευση σε σενάρια μάχης και παρουσία σε όλες τις μεγάλες ασκήσεις και επιχειρησιακές αναπτύξεις, οι «Ινδιάνοι» της Αεροπορίας Στρατού δείχνουν ήδη τα «δόντια» τους – και στέλνουν σαφές μήνυμα αποτροπής από τον Έβρο μέχρι το Αιγαίο.

Η επόμενη μέρα, με τη συγκρότηση του 1ου ΤΕΑΝ στην Αλεξάνδρεια και την πλήρη ένταξη των Kiowa στο πλέγμα αντιαρματικών και αντιαποβατικών δυνατοτήτων της χώρας, θα βρει την Αεροπορία Στρατού με ένα άριστα αξιοποιημένο «εργαλείο» στο οπλοστάσιό της.

Κι αν κάτι αποδεικνύουν τα Kiowa Warrior, είναι ότι πολλές φορές η διαφορά στο πεδίο δεν την κάνει πάντα το μεγαλύτερο και ακριβότερο, αλλά το πιο έξυπνα αξιοποιημένο μέσο ειδικά όταν πίσω του βρίσκονται στελέχη που έχουν μάθει να δουλεύουν εντατικά και αθόρυβα.

Πηγή: Κώστας Σαρικάς / OnAlert