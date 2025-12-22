Τουρκικά οπλισμένα F-16 σε νέο προκλητικό σόου στο Αιγαίο με μια παραβίαση και δύο παραβάσεις του FIR Αθηνών

Συνεχίζει την πρακτική των παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου η Τουρκία, αφού οπλισμένα μαχητικά αεροσκάφη F-16 πέταξαν πάνω από το Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 το ΓΕΕΘΑ, ένα ζεύγος τουρκικών F-16 πραγματοποίησε 2 παραβάσεις του FIR Αθηνών και μία παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου.

Ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72 της Τουρκίας πραγματοποίησε, επίσης, 1 παράβαση και 6 παραβιάσεις πάνω από το Αιγαίο.

Υπενθυμίζεται ότι, στις 19 Δεκεμβρίου και μετά από σχεδόν 2,5 χρόνια, σημειώθηκε εικονική αερομαχία τουρκικών και ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών μεταξύ Λήμνου και Λέσβου.