Τουρνάς για φωτιές: «Στα όριά του ο μηχανισμός – Το παραμικρό συμβάν μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή»

Με το μήνυμα πως ο κρατικός μηχανισμός είναι στα όριά του από τις συνεχόμενες μάχες για κατάσβεση των πυρκαγιών, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς κάνει έκκληση στους κατοίκους να προσέχουν τις κινήσεις τους καθώς το παραμικρό συμβάν μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφική φωτιά.

Ο υπουργός ξεκίνησε την ομιλία του αναφέροντας πως σήμερα (01.08.2026) 11 ενεργές φωτιές συνεχίζουν και απασχολούν τις πυροσβεστικές δυνάμεις σε όλη την χώρα. Λόγω των ισχυρών ανέμων, η κατάσβεση είναι αρκετά δύσκολη καθώς τα εναέρια μέσα παραμένουν σε πολλές περιπτώσεις καθηλωμένα. Ο Ευάγγελος Τουρνάς ευχαρίστησε τις πυροσβεστικές δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας και τους εθελοντές για το έργο τους, αναφέροντας πως δίνουν «τιτάνιο αγώνα».

Ολοκλήρωση την ομιλία του κάνοντας έκκληση στους πολίτες να αποφύγουν εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά, καθώς το παραμικρό συμβάν μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή.

Ζήτησε μάλιστα από τους κατοίκους να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών και τα μηνύματα του 112 για να προστατευτούν ανθρώπινες ζωές.

Δείτε στο live του newsit.gr τις εξελίξεις από τα μέτωπα της φωτιάς σε όλη την Ελλάδα.

Αναλυτικά:

«Η σημερινή ημέρα ξεκίνησε με 11 ενεργές πυρκαγιές που συνεχίζουν να απασχολούν τις δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος από εχθές. Οι πολύ ισχυροί έως και θυελλώδεις άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις τα εναέρια μέσα είτε να μην μπορούν να κάνουν υδροληψία, είτε να μην μπορούν να κάνουν ρίψεις λόγω ακραίων αναταράξεων, παρά τις συνεχείς προσπάθειες των πληρωμάτων. Τα πολλαπλά συμβάντα, σε συνδυασμό με τις ακραίες καιρικές συνθήκες, έχουν φέρει το μηχανισμό στα όριά του. Θέλω να ευχαριστήσω τους άνδρες και τις γυναίκες του Πυροσβεστικού Σώματος, των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, τις δασικές υπηρεσίες, την τοπική αυτοδιοίκηση, το σύνολο των εθελοντών μας και όλους όσοι βρίσκονται στο πεδίο και δίνουν ένα πραγματικά τιτάνιο αγώνα.

Σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Για το λόγο αυτό, απευθύνω έκκληση σε όλους τους πολίτες να αποφύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η φωτιά είναι απαγορευτική και το παραμικρό συμβάν μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή. Επίσης, παρακαλώ όλους να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών και τα μηνύματα του 112. Είναι θέμα προστασίας της ζωής, που αποτελεί και την πρωταρχική μας προτεραιότητα».