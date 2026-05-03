«Το έκανα για όλους εσάς, δεν φοβάμαι τη φυλακή» λέει ο 89χρονος που άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και Εφετείο

Λίγες μέρες μετά τον τρόμο που σκόρπισε στο κέντρο της Αθήνας, ο ηλικιωμένος που μπήκε οπλισμένος σε ΕΦΚΑ και Εφετείου και άνοιξε πυρ τραυματίζοντας 5 υπαλλήλους, εμφανίζεται χωρίς ίχνος μετάνοιας.

Ο 89χρονος που έκρυψε όπλα στην καμπαρτίνα του και εισέβαλλε στις δημόσιες υπηρεσίες, την περασμένη Τρίτη (28.04.2026) έχει κριθεί προφυλακιστέος. Υπενθυμίζεται ότι εκτελούσε ένα καλοστημένο σχέδιο που είχε στήσει εδώ και ένα χρόνο, με αποτέλεσμα να πυροβολήσει μέσα στον ΕΦΚΑ του Κεραμικού και στο Εφετείο με μία κοντόκαννη καραμπίνα.

Ο ηλικιωμένος άντρας, μάλιστα, μετά το περιστατικό με τις ένοπλες επιθέσεις, κατάφερε αν διαφύγει σύλληψης για 6 ολόκληρες ώρες, ενώ πρόλαβε να φύγει από την Αθήνα και να πάει στην Πάτρα με σκοπό να φύγει με πλοίο από τη χώρα για να πάει στην Ιταλία. Παρά στο σχέδιο διαφυγής, οι αρχές τον εντόπισαν και του πέρασαν χειροπέδες, πράγμα που δεν φάνηκε να τον ενοχλεί.

Μιλώντας στον ANT1, ο 89χρονος υποστήριξε ότι αντιμετωπίστηκε σαν σκουπίδι, με αποτέλεσμα να στραφεί εναντίον του κράτους, εκφράζοντας παράπονα για την πατρίδα, που τόνισε ότι τον «πλήγωσε», ενώ δήλωσε πως δεν φοβάται τη φυλακή.

«Το έκανα για όλους εσάς για να μην υποφέρετε όταν θα ζητήσετε τη σύνταξη όπως εγώ. Ήρθα στην Ελλάδα, μετά από 48 χρόνια δουλειάς στη Γερμανία και την Αμερική και μου φέρθηκαν σαν σκουπίδι στο ΙΚΑ.

Δεν έχουμε κράτος που σέβεται τον πολίτη. Δεν το έκανα για τα χρήματα, αλλά για την αξιοπρέπειά μου. Εγώ θα φύγω με περιμένει εκεί ψηλά η Θέμιδα. Θα σε περιμένω εκεί να τα πούμε πάλι. Δεν φοβάμαι τη φυλακή. Θα λέω ιστορίες από το Σικάγο σε νεότερους και συμβουλές. Έμαθα ότι πρέπει να αγαπώ λιγότερο την πατρίδα μου που με πλήγωσε», είπε ο 89χρονος «πιστολέρο».

Η απολογία του 89χρονου

Πριν μερικές μέρες, ο 89χρονος περιέγραψε τις κινήσεις που έκανε στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Πρωτοδικείο στην οδό Λουκάρεως αλλά και τους πυροβολισμούς, αποκαλύπτοντας, δε, πως ήθελε να φτάσει έως το Στρασβούργο, για να επιτεθεί και στους εργαζόμενους του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Αμέσως μετά την σύλληψή του και ενώ έφτασε στη ΓΑΔΑ, ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς πως πυροβόλησε ως αντίδραση για την μειωμένη σύνταξη που λάμβανε, μιας και το ΙΚΑ είχε αλλοιώσει τα ένσημά του, όπως ισχυρίστηκε.

«Σκέφτηκα, κάποια στιγμή μήπως πάω και στη Γαλλία επειδή είχα κάνει προσφυγή και δεν με δικαίωσε το δικαστήριο να πυροβολήσω και εκεί στον αέρα μέσα στο ελληνικό τμήμα για να κάνω σαματά», φέρεται να είπε.

«Είχα σχεδιάσει πριν από τα Χριστούγεννα να πάω στο ΙΚΑ, στο Εφετείο και στο Στρασβούργο να πυροβολήσω, χωρίς όμως να θέλω να σκοτώσω κάποιον. Ήθελα να το κάνω χειμώνα, για να μπορώ να φοράω την καπαρντίνα και να κρύβω την καραμπίνα, επειδή όμως συνεχώς είχα δουλειές και πέρναγε ο καιρός και το ανέβαλλα και σε λίγες ημέρες θα έμπαινε Μάιος και θα άρχιζε να κάνει ζέστη και δεν θα μπορούσα να φοράω καπαρντίνα αποφάσισα να πάω σήμερα», πρόσθεσε.

Όπως διαπιστώνεται μέσα από την κατάθεσή του, ο 89χρονος είχε πάει στο Εφετείο τουλάχιστον δύο φορές και είχε δει ότι δεν υπήρχαν φύλακες: «Βγαίνοντας από τον ΕΦΚΑ, έψαξα το ταξί που με πήγε, αλλά δεν τον βρήκα και πήρα άλλο ταξί. Πήγα στο Εφετείο και έκανα το ίδιο. Κι εκεί δεν ήθελα να σκοτώσω και πυροβόλησα στα πόδια. Αν ήθελα να τους σκοτώσω, θα μπορούσα να το κάνω εύκολα. Μπήκα στο Εφετείο από εκεί που μπαίνουν οι πολλοί. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα πάει δυο-τρεις φορές και είδα ότι δεν υπήρχαν φύλακες, διάλεξα το ευκολότερο γραφείο, που ήταν ευθεία μπροστά. Μπήκα, τους πυροβόλησα 3 φορές, άφησα το όπλο στον πάγκο από έξω, γιατί δεν το χρειαζόμουν πια κι έφυγα».

Η βαλίτσα γεμάτη χρήματα

Κατά την έρευνα που έγινε στις χειραποσκευές του, οι αρχές εντόπισαν, σύμφωνα με πληροφορίες, πέντε φακέλους που περιείχαν συνολικά 1.500 ευρώ και 4.000 δολάρια ΗΠΑ. Στη βαλίτσα του βρέθηκαν ρούχα, εσώρουχα, πιτζάμες, ξυραφάκια, τα φάρμακά του, ακόμη και το πιεσόμετρο του, καθώς και το διαβατήριό του, μιας και είχε προετοιμαστεί πλήρως για το ταξίδι του στην Ιταλία και από εκεί στο Στρασβούργο.

Εκτός από το περίστροφο με τα έξι φυσίγγια που βρέθηκε πάνω του μετά τη σύλληψή του, οι αστυνομικοί εντόπισαν στις τσέπες του οκτώ ακόμη φυσίγγια για περίστροφο και ένα φυσίγγιο κυνηγετικού όπλου, καθώς και 300 ευρώ. Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του στα Κάτω Πατήσια, βρέθηκαν ένα όπλο ρέπλικα και δύο αναδιπλούμενα μαχαίρια.

Την ίδια ώρα, κοντά στο Πρωτοδικείο, στο σημείο όπου κινήθηκε μετά την επίθεση, οι αστυνομικοί εντόπισαν οκτώ κυνηγετικά φυσίγγια, τα οποία φέρεται να πέταξε ο δράστης μετά τους πυροβολισμούς.

Η ζωή στο εξωτερικό και οι συντάξεις

Ο 89χρονος εργάστηκε 40 χρόνια στο Σικάγο και 8 στο Βερολίνο, με αποτέλεσμα σήμερα να παίρνει σύνταξη σχεδόν 3.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, από τις ΗΠΑ λάμβανε σύνταξη 2.400 ευρώ και από τη Γερμανία επιπλέον 100.

Από τον ΟΓΑ έπαιρνε σύνταξη 60 ευρώ, ισχυριζόμενος πως δικαιούται μεγαλύτερη καθώς το ΙΚΑ του αλλοίωσε τα ένσημα.

Από την ημέρα που κατέθεσε ένσταση για την σύνταξη και αυτή απορρίφθηκε, τότε ξεκίνησε και η εμμονή του, φτάνοντας στην περασμένη Τρίτη που εισέβαλε ένοπλος σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο για να τραυματίσει τους υπαλλήλους.