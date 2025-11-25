Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» εξαντλήθηκε μέσα σε λίγες ώρες: Πουλήθηκαν 33.000 αντίτυπα

Μέσα σε λίγες ώρες εξαντλήθηκε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» καθώς πολλοί ήταν αυτοί που έσπευσαν να αγοράσουν το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού για να διαβάσουν λεπτομέρειες σχετικά με το όσα έζησε η χώρα την περίοδο των μνημονίων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των εκδόσεων Gutenberg τα 33.000 αντίτυπα του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα που είχαν αρχικά τεθεί προς πώληση εξαντλήθηκαν από τις πρώτες κιόλας ώρες της κυκλοφορίας.

Κατά την ίδια ανακοίνωση η ανατύπωση έχει ήδη ξεκινήσει «και καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε τις επόμενες ημέρες να μην υπάρξει κάποιο κενό παρουσίας του βιβλίου στις προθήκες των βιβλιοπωλείων όλης της χώρας».

«Αν, παρά ταύτα, λόγω της πρωτοφανούς ζήτησης παρουσιαστεί κατά τόπους μικρή καθυστέρηση 1-2 ημερών στη διαθεσιμότητα, ζητούμε εκ των προτέρων την υπομονή και την κατανόησή σας. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την εμπιστοσύνη!» καταλήγει η ανακοίνωση.

Σημειώνεται πως από νωρίς το πρωί της Δευτέρας πολλοί ήταν αυτοί που έσπευσαν να αγοράσουν το βιβλίο, το οποίο ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων, όπως ήταν αναμενόμενο, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές από τη διαπραγμάτευση αλλά και συνομιλίες με πρώην συντρόφους του.