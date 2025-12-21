Το πρόγραμμα των αγροτών για τα μπλόκα και το άνοιγμα των διοδίων στις γιορτές – Νέα σύσκεψη στη Νίκαια σήμερα

Αγρότες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας προχώρησαν το Σάββατο (20.12.2025) σε κινητοποιήσεις σε διόδια και εθνικούς δρόμους, με στόχο την προβολή των αιτημάτων τους αλλά και τη διευκόλυνση των πολιτών κατά τη διάρκεια των εορτών. Σημαντικά σημεία δράσης ήταν τα μπλόκα που έχουν στήσει στα διόδια Μακρυχωρίου, Σοφάδων, Ωραιοκάστρου, Αφιδνών, καθώς και στον Προμαχώνα στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

Οι αγρότες «έσπασαν» προσωρινά τα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα, σήκωσαν τις μπάρες, επέτρεψαν τη διέλευση των αυτοκινήτων και των λεωφορείων και μοίρασαν δωρεάν προϊόντα όπως μήλα και λάδι. Παράλληλα, μοίρασαν φυλλάδια με τα αιτήματα τους προς τους οδηγούς. Οι περισσότεροι ταξιδιώτες περνούσαν χωρίς καθυστερήσεις, εκφράζοντας την υποστήριξή τους στους αγρότες.

Από το μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες δηλώνουν «δεν προσερχόμαστε για διάλογο», εξηγώντας ότι αυτό γίνεται, καθώς όσα δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας ήταν ασαφή και γενικότητες. Οι ίδιοι δεν είναι αρνητικοί στο διάλογο, αλλά θέλουν να υπάρχουν σαφείς απαντήσεις πάνω στο πλαίσιο των αιτημάτων που έχει αποσταλεί στην κυβέρνηση. Το μεσημέρι της Κυριακής και συγκεκριμένα στις 12:00, στο μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες θα πραγματοποιήσουν τη γενική τους συνέλευση, προκειμένου να συζητήσουν τις κινήσεις τους για τις επόμενες μέρες.

Για σήμερα δεν θα προχωρήσουν στο άνοιγμα των μπαρών στα διόδια, ωστόσο για τη Δευτέρα ενδέχεται να κάνουν μία δυναμική κινητοποίηση που δεν αποκλείεται αυτή να γίνει στη σήραγγα των Τεμπών πάνω στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης και από την Τρίτη θα αφήνουν τους εκδρομείς απρόσκοπτα να συνεχίσουν το ταξίδι τους.

Παράλληλα, στη διάρκεια των εορτών, το μπλόκο της Θήβας αλλά και το μπλόκο του Κάστρου αναμένεται να παραμείνουν ενεργά.

Την Κυριακή στις 5 η ώρα το απόγευμα, οι αγρότες Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας θα βρίσκονται στα διόδια των Αφιδνών, όπου εκεί θα προχωρήσουν σε άρση των μπαρών των διοδίων για να περάσουν ελεύθερα τα οχήματα των ταξιδιωτών.

Οι αγρότες συντονίζονται με τις αρχές για να τοποθετήσουν τα τρακτέρ με τρόπο που να μην εμποδίζει τα ΙΧ και τα λεωφορεία.

Στο μπλόκο του Δερβενίου, στη βορειοανατολική Θεσσαλονίκη τα τρακτέρ θα παραταχθούν στην άκρη και θα είναι ανοιχτός ο δρόμος από την Τρίτη μέχρι και την Παρασκευή, δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων.

Προβλέπεται να υπάρχουν λωρίδες διέλευσης στους κύριους αυτοκινητόδρομους, ενώ στους παράδρομους και συγκεκριμένα σημεία θα κλείνουν τμηματικά δρόμοι για συγκεκριμένες ώρες, όπως στην παλιά Εθνική Αθηνών-Θηβών και στη Χαλκίδα.

Δικογραφία σχηματίστηκε για τα άτομα που συμμετείχαν στο άνοιγμα των μπαρών στα διόδια Δροσοχωρίου, που έδινε τη δυνατότητα στους διερχόμενους οδηγούς να περάσουν χωρίς να πληρώσουν το αντίτιμο.

Αν οι αστυνομικές αρχές διαπιστώσουν ότι έχουν συμβεί αδικήματα σε αυτή την περίπτωση, τότε οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι θα δεχτούν τις ποινικές διώξεις.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2025/12/agrotes-thessaloniki-teaser-1.mp4

Προγραμματισμός για τις γιορτές

Από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή, οι δρόμοι θα ανοίξουν για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων, ενώ οι αγρότες θα επανεξετάσουν τις ενέργειες τους για την Πρωτοχρονιά.

Στον Προμαχώνα, οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται για τα φορτηγά, ενώ τα ΙΧ και τα λεωφορεία διέρχονται κανονικά. Οι αγρότες δηλώνουν ότι αν χρειαστεί, θα παραμείνουν στους δρόμους και μετά τις γιορτές, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Οι πολίτες εκφράζουν υποστήριξη, οι οδηγοί διέρχονται χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις, ενώ τα αιτήματα των αγροτών αναδεικνύουν τα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος στην Ελλάδα, από τις αποζημιώσεις έως τις καθημερινές δυσκολίες στη διαχείριση της παραγωγής και του εισοδήματος.