Το ΣτΕ ζητά από το Υπουργείο Παιδείας να εξασφαλίσει εναλλακτικό μάθημα για όσους έχουν απαλλαγή από τα Θρησκευτικά

Το Συμβούλιο της Επικρατείας ζητά από το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να διασφαλιστεί πλήρως η διδασκαλία του εναλλακτικού μαθήματος των Θρησκευτικών. Η απόφαση αφορά όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες Γυμνασίου και Λυκείου που θέλουν απαλλαγή από το μάθημα.

Στόχος του Συμβουλίου της Επικρατείας, είναι να εξασφαλιστεί ότι η δυνατότητα επιλογής θα παρέχεται ισότιμα σε όλα τα σχολεία της χώρας, χωρίς περιορισμούς ή ελλείψεις, διασφαλίζοντας έτσι το δικαίωμα των μαθητών σε εναλλακτική εκπαιδευτική κατεύθυνση, εφόσον δεν επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα των θρησκευτικών.

Αναλυτικότερα, η 7μελης σύνθεση του Γ΄ Τμήματος του ΣτΕ, με δύο αποφάσεις της, ζητάει να εκδοθούν οι αναγκαίες υπουργικές αποφάσεις που θα αφορούν την ανάθεση της διδασκαλίας του εναλλακτικού μαθήματος των θρησκευτικών σε εκπαιδευτικούς κατάλληλου κλάδου και ειδικότητας, έτσι ώστε από το τρέχον σχολικό έτος και εφεξής να διδάσκεται απρόσκοπτα.

Συγκεκριμένα, το ΣτΕ (με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Δημήτρη Μακρή και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Οδυσσέα Σπαχή) έκρινε, σε συνέχεια προηγουμένων ακυρωτικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, ότι «είναι παράνομη η παράλειψη της διοίκησης να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη υλοποίηση διδασκαλίας μαθήματος εναλλακτικού προς τα θρησκευτικά σε όσους μαθητές το επιθυμούν».

Παράλληλα, το ΣτΕ ανέπεμψε την υπόθεση στο Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου «να συμμορφωθεί και να προβεί από το τρέχον σχολικό έτος (2025-2026) και τα εφεξής σχολικά έτη, σε όλες οφειλόμενες νόμιμες ενέργειες και, ειδικότερα, στην έκδοση όλων των αναγκαίων υπουργικών αποφάσεων για την ρύθμιση των σχετικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση της διδασκαλίας του εναλλακτικού μαθήματος προς το μάθημα των Θρησκευτικών σε εκπαιδευτικούς κατάλληλου κλάδου και ειδικότητας, την ένταξη του εναλλακτικού μαθήματος στο αναλυτικό-ωρολόγιο πρόγραμμα και τη χρήση των πρόσφορων μέσων διδασκαλίας βάσει της τεχνολογίας, πληροφορίας και επικοινωνιών (ψηφιακών συστημάτων/ τηλεδιδασκαλίας), ώστε να εξασφαλιστεί απολύτως η διδασκαλία του εναλλακτικού μαθήματος σε όλους/όλες τους μαθητές/μαθήτριες Γυμνασίου και Λυκείου της χώρας που το επιθυμούν».

Η Ολομέλεια του ΣτΕ είχε κρίνει από το 2019 ότι το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να οργανώσει εναλλακτικό μάθημα για όσους λαμβάνουν απαλλαγή από τα Θρησκευτικά, ορίζοντας μάλιστα ότι ο αναγκαίος χρόνος για την προετοιμασία του μαθήματος, των βιβλίων κ.λπ. εκπνέει με την λήξη του σχολικού έτους 2022-2023 προκειμένου να ξεκινήσει να διδάσκεται το σχολικό έτος 2023-2024.

Μεταγενέστερα, το 2025, το ΣτΕ με δύο αποφάσεις του (2417 και 2418/2025) είχε κάνει δεκτές δύο αιτήσεις ακύρωσης που είχαν υποβάλει γονείς και μαθήτριες για την παράλειψη του Υπουργείου Παιδείας να εξασφαλίσει το εναλλακτικό μάθημα αντί για Θρησκευτικά, κάτι που το υπουργείο όφειλε να το έχει οργανώσει από το σχολικό έτος 2023-2024.