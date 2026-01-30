Το συγκινητικό αντίο της Δήμητρας Γαλάνη στον Κώστα Γανωσέλη: «Τι ξαφνικό νέο, μου μαύρισε τη ψυχή»

Η είδηση του θανάτου του Κώστα Γανωσέλη, σε ηλικία 79 ετών, σκόρπισε βαθιά συγκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο, με πολλούς καλλιτέχνες μεταξύ των οποίων και η Δήμητρα Γαλάνη να τον αποχαιρετούν.

Ο ενορχηστρωτής και μαέστρος Κώστας Γανωσέλης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, αφήνοντας πίσω του σημαντικό έργο και σπουδαίες συνεργασίες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και η τραγουδίστρια Δήμητρα Γαλάνη ήταν μεταξύ των καλλιτεχνών που έκανε μία συγκινητική ανάρτηση στα social media της.

Η ανάρτηση της Δήμητρας Γαλάνη

Ανάμεσα στους δεκάδες δημιουργούς που τον αποχαιρέτησαν, η Δήμητρα Γαλάνη εξέφρασε το βαθύ κενό που αφήνει η απουσία του. Με ένα λιτό αλλά γεμάτο συναίσθημα μήνυμα στα social media, η ερμηνεύτρια στάθηκε στην κοινή τους πορεία και την πνευματικότητα του εκλιπόντος.

«Κώστα μου … Τι ξαφνικό νέο σήμερα που μου μαύρισε τη ψυχή… Τι τεράστια απώλεια αυτή για τη μουσική μας… Τι τεράστιο κενό στη καρδιά μου… Σ’ ευχαριστώ που είχα τη τύχη να δουλέψουμε μαζί και να φτιάξουμε πράγματα που άντεξαν στον χρόνο και δικαιώθηκαν τόσο από τις νεότερες γενιές…

Σ’ ευχαριστώ για τη ψυχή σου, την ευθύτητα, τη πνευματικότητα σου αλλά πάνω απ’ όλα για τη μουσική που είχες μέσα σου και τη μοιράστηκες μαζί μας τόσο γενναιόδωρα. Πόσο θα μας λείψεις… Στο καλό Κωστή μου…», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Κώστας Γανωσέλης, ήταν ο άνθρωπος που δούλευε μακριά από τα φώτα, αλλά έπαιζε καθοριστικό ρόλο στις μεγαλύτερες επιτυχίες, δίνοντας με τις ενορχηστρώσεις του ξεχωριστή δύναμη τόσο στις ηχογραφήσεις όσο και στις ζωντανές εμφανίσεις.