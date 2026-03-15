Το σχέδιο της Ελλάδας για πολυεπίπεδη αεράμυνα – Ο αντιαεροπορικός θόλος των 3 δισ. απέναντι σε πυραύλους και UAV

Οι επιθέσεις πυραύλων και drones στη Μέση Ανατολή επιταχύνουν το σχέδιο για τον ελληνικό αντιαεροπορικό θόλο. Στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής οδηγείται αύριο Δευτέρα (15.03.2026) η μεγάλη δέσμη εξοπλιστικών προγραμμάτων που αγγίζει συνολικά τα 5 δισ. ευρώ.

Στην κορυφή του πακέτου βρίσκεται το πρόγραμμα του εθνικού αντιαεροπορικού και αντιβαλλιστικού θόλου, ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ, το οποίο αντιμετωπίζεται πλέον όχι ως μια ακόμη μελλοντική προμήθεια, αλλά ως άμεση επιχειρησιακή ανάγκη. Η εμπειρία από τη Μέση Ανατολή, με τις μαζικές επιθέσεις βαλλιστικών πυραύλων, cruise, UAV και drones αυτοκτονίας, έδειξε με τον πιο σκληρό τρόπο ότι όποια χώρα δεν διαθέτει πολυεπίπεδη αεράμυνα και ενιαία εικόνα μάχης εκτίθεται σε στρατηγικό αιφνιδιασμό και σε κίνδυνο παράλυσης κρίσιμων υποδομών.

Η συζήτηση για τον ελληνικό θόλο δεν γίνεται σε θεωρητικό κενό αλλά σε μια εποχή κατά την οποία ο πόλεμος στην ευρύτερη Μέση Ανατολή απέδειξε ότι η απειλή δεν έρχεται πια μόνο από κλασικά μαχητικά ή από περιορισμένους πυραυλικούς βομβαρδισμούς.

Η πραγματική πρόκληση είναι η ταυτόχρονη άφιξη πολλών και διαφορετικών μέσων: βαλλιστικοί πύραυλοι με μεγάλες ταχύτητες και μικρούς χρόνους προειδοποίησης, cruise που πετούν χαμηλά και επιχειρούν να χαθούν μέσα στο ανάγλυφο, UAV αναγνώρισης ή κρούσης, loitering munitions και φθηνά drones τύπου Shahed που επιχειρούν να προκαλέσουν κορεσμό στην άμυνα και να εξαντλήσουν τα ακριβά βλήματα αναχαίτισης.

Αυτό ακριβώς το μείγμα απειλών είναι που μετατρέπει τον σχεδιαζόμενο θόλο από επιθυμητό σε απολύτως αναγκαίο.

Το πακέτο των 3 δισ. και η «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Το πρόγραμμα του ελληνικού θόλου προβλέπει την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου, πολυεπίπεδου συστήματος αεράμυνας με κάλυψη σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Η λογική του σχεδιασμού δεν περιορίζεται στην αγορά μεμονωμένων συστοιχιών. Αντιθέτως, στηρίζεται στη δημιουργία ενός δικτυοκεντρικού πλέγματος αισθητήρων, ραντάρ, συστημάτων αναχαίτισηςκαι κέντρων διοίκησης και ελέγχου, ώστε όλα τα διαθέσιμα μέσα να λειτουργούν ως ένα ενιαίο σύστημα. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ο στόχος δεν είναι απλώς να προστεθούν νέα αντιαεροπορικά όπλα, αλλά να δημιουργηθεί ένας εθνικός μηχανισμός άμυνας απέναντι σε βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους cruise, UAV, περιπλανώμενα πυρομαχικά και επιθέσεις κορεσμού.

Ο πυρήνας της νέας αρχιτεκτονικής, όπως έχει αποκαλύψει από την πρώτη στιγμή το OnAlert βασίζεται σε τρία ισραηλινά συστήματα: το Spyder για την πρώτη γραμμή άμυνας, το Barak MX για τη μεσαία και μεγάλη εμβέλεια και το David’s Sling για την αντιβαλλιστική ομπρέλα και την αναχαίτιση πιο απαιτητικών απειλών.

Παράλληλα, κομβικό ρόλο προβλέπεται να έχουν τα ραντάρ ELM-2084 AESA, τα οποία αποτελούν το αισθητήριο υπόβαθρο του δικτύου, ενώ ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στη δημιουργία ελληνικού συστήματος Command and Control, ικανού να συνδέσει παλαιά και νέα μέσα σε μία ενιαία επιχειρησιακή εικόνα.

Το πρώτο δίδαγμα: Δεν αρκεί μία γραμμή άμυνας

Το βασικό συμπέρασμα από τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή είναι ότι δεν υπάρχει μία συστοιχία που λύνει το πρόβλημα και αναχαιτίζει κάθε απειλή.

Οι πρόσφατες επιθέσεις έδειξαν πως ακόμη και κράτη με προηγμένα συστήματα αεράμυνας χρειάζονται πολλαπλά στρώματα, συνεργασία μεταξύ τους και διασύνδεση με εξωτερικούς αισθητήρες και συμμάχους. Το Ισραήλ κατάφερε να αντέξει μαζικές επιθέσεις επειδή δεν στηρίχθηκε σε ένα μόνο σύστημα, αλλά σε πολυεπίπεδη διάταξη, ενισχυμένη και από αμερικανικά μέσα όπως THAAD και Patriot. Αντίθετα, χώρες χωρίς τέτοια πυκνότητα στρωμάτων ή χωρίς ενιαίο δίκτυο εξαρτώνται από τρίτους ακόμη και για την προστασία ζωτικών τους υποδομών.

Για την Ελλάδα, αυτό το δίδαγμα αποκτά ξεχωριστή βαρύτητα. Η γεωγραφία του Αιγαίου, οι μεγάλες θαλάσσιες αποστάσεις, η ύπαρξη πολλών νησιωτικών συμπλεγμάτων, αλλά και η ανάγκη προστασίας κρίσιμων βάσεων, αεροδρομίων, ναυστάθμων, ενεργειακών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών, επιβάλλουν αεράμυνα σε βάθος. Δεν αρκεί μόνο η κάλυψη της ηπειρωτικής χώρας. Απαιτείται ένα πλέγμα που θα μπορεί να προστατεύει ταυτόχρονα το κέντρο, την περιφέρεια και τα νησιά, να μεταβιβάζει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και να κατανέμει στόχους με βάση την προτεραιότητα και το διαθέσιμο απόθεμα πυρομαχικών αναχαίτισης..

Spyder: Η πρώτη ζώνη επιβίωσης

Το Spyder προορίζεται να αποτελέσει το κατώτερο και ταχύτερο στρώμα του ελληνικού θόλου. Πρόκειται για σύστημα μικρής και μέσης εμβέλειας, σχεδιασμένο ώστε να αντιμετωπίζει αεροσκάφη, ελικόπτερα, UAV, cruise missiles και πυρομαχικά ακριβείας, με πολύ μικρό χρόνο αντίδρασης.

Η Rafael παρουσιάζει τη νεότερη έκδοση Spyder All-in-One ως πλήρως αυτόνομο σύστημα πάνω σε ένα μόνο όχημα, με πολύ σύντομη μετάβαση από την κίνηση στην ετοιμότητα μάχης, δυνατότητα χρήσης Python-5 και I-Derby και οργανικά αισθητήρια για ανεξάρτητη επιχειρησιακή εικόνα.

Σε μια εποχή όπου τα χαμηλά και φθηνά drones εμφανίζονται αιφνιδιαστικά και σε μαζικούς αριθμούς, αυτή η κατηγορία συστήματος είναι κρίσιμη γιατί αναλαμβάνει το «πρώτο κύμα» άμυνας πριν απειληθούν οι ακριβότερες και πιο στρατηγικές συστοιχίες.

Ειδικά για την ελληνική περίπτωση, το Spyder αποκτά ιδιαίτερη σημασία επειδή μπορεί να προστατεύει αεροπορικές βάσεις, ναυστάθμους, σχηματισμούς του Στρατού Ξηράς, αλλά και προωθημένα νησιά. Σε ένα περιβάλλον όπου η απειλή δεν θα προέλθει κατ’ ανάγκην από μαχητικά πρώτης γραμμής, αλλά μπορεί να εκδηλωθεί με σμήνη UAV και περιπλανώμενα πυρομαχικά που θα επιχειρούν να «τυφλώσουν» ραντάρ ή να πλήξουν υποδομές διοίκησης, το πρώτο στρώμα άμυνας γίνεται στην πράξη στρώμα επιβίωσης.

Barak MX: Η ραχοκοκαλιά της μεσαίας αεράμυνας

Αν το Spyder είναι η εμπροσθοφυλακή, το Barak MX αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεσαίας και μεγάλης εμβέλειας.

Η IAI το παρουσιάζει ως ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας με οικογένεια συστημάτων διαφορετικής εμβέλειας: Barak MR, LR και ER. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της εταιρείας, το Barak LR φτάνει έως τα 70 χιλιόμετρα και το Barak ER έως τα 150 χιλιόμετρα, προσφέροντας κάλυψη απέναντι σε αεροσκάφη, UAV, πυραύλους cruise και άλλες προηγμένες εναέριες απειλές. Η μεγάλη του αξία βρίσκεται στη σπονδυλωτή αρχιτεκτονική και στην ικανότητα να συγκροτεί πολλαπλά επίπεδα πυρός μέσα από ένα ενιαίο δίκτυο.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, το Barak MX είναι το σύστημα που μπορεί να δώσει στην Ελλάδα τη δυνατότητα να δημιουργήσει «ομπρέλες» περιοχής πάνω από κρίσιμους τομείς, χωρίς να εξαντλείται αμέσως η άμυνα στα πιο ακριβά αντιβαλλιστικά βλήματα.

Με άλλα λόγια, λειτουργεί ως μεσαίο στρώμα που απορροφά ένα σημαντικό μέρος των απειλών και κρατά σε απόσταση αεροσκάφη, UAV και cruise. Αυτό είναι πολύτιμο απέναντι σε έναν αντίπαλο που επενδύει τόσο σε drones όσο και σε πυραυλικά μέσα και που, εάν χρειαστεί, θα επιχειρήσει να επιβάλει κορεσμό για να ανοίξει ρήγματα στην άμυνα.

David’s Sling: Η απάντηση στη βαλλιστική απειλή

Στην κορυφή της πυραμίδας τοποθετείται το David’s Sling, το οποίο γεφυρώνει το κενό ανάμεσα στην κλασική αντιαεροπορική άμυνα και στην καθαρή αντιβαλλιστική προστασία.

Η Rafael περιγράφει το σύστημα ως λύση μεγάλης εμβέλειας για αεράμυνα και αντιπυραυλική άμυνα, με αναχαιτιστές Stunner, κάθετη εκτόξευση και ικανότητα εμπλοκής σύνθετων απειλών. Στην πράξη, το David’s Sling προορίζεται να προσφέρει την κρίσιμη αντιβαλλιστική ασπίδα απέναντι σε βλήματα που κινούνται με υψηλές ταχύτητες και δημιουργούν ελάχιστο χρόνο αντίδρασης.

Η ανάγκη για αυτό το ανώτερο στρώμα δεν προκύπτει απλώς από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Προκύπτει και από την τουρκική πραγματικότητα. Η Τουρκία έχει ήδη προχωρήσει με το πρόγραμμα του βαλλιστικού πυραύλου Tayfun, ο οποίος, βρίσκεται σε φάση μαζικής παραγωγής και παραδόσεων, ενώ τον Ιούλιο του 2025 παρουσίασε και εγχώριο υπερηχητικό πύραυλο στο IDEF της Κωνσταντινούπολης.

Παράλληλα, η Baykar επεκτείνει περαιτέρω το οικοσύστημα UAV της, ενώ η συνεργασία της με τη Leonardo υπογραμμίζει ότι η Άγκυρα επενδύει συστηματικά στην αεροπορική υπεροχή μέσω μη επανδρωμένων συστημάτων. Για την Αθήνα, αυτό σημαίνει ότι η βαλλιστική και η drone απειλή δεν είναι πια μελλοντικό σενάριο, αλλά διαμορφωμένη τάση.

ELM-2084: Το ραντάρ που δίνει χρόνο

Κανένα πολυεπίπεδο σύστημα δεν λειτουργεί χωρίς ισχυρούς αισθητήρες. Γι’ αυτό ο ρόλος των ραντάρ ELM-2084 είναι κομβικός.

Η IAI/ELTA περιγράφει την οικογένεια ELM-2084 ως Multi-Mission Radar που προσφέρει έγκαιρη προειδοποίηση, ταυτόχρονη ανίχνευση εκατοντάδων απειλών και δυνατότητα παρακολούθησης από UAV έως τακτικούς βαλλιστικούς πυραύλους. Πρόκειται για το ραντάρ που, σε ισραηλινή υπηρεσία, συνδέθηκε με τα επιτυχημένα στρώματα αεράμυνας, ακριβώς επειδή δίνει χρόνο και ποιότητα δεδομένων. Κι αυτό είναι ίσως το σπανιότερο αγαθό σε ένα σύγχρονο πεδίο μάχης: ο χρόνος.

Για την Ελλάδα, το ELM-2084 δεν είναι απλώς ακόμη ένα ραντάρ. Είναι ο πυλώνας πάνω στον οποίο μπορεί να στηθεί η έγκαιρη προειδοποίηση και η ακριβής κατανομή στόχων. Σε ένα σενάριο κορεστικής επίθεσης, όπου θα εμφανιστούν ταυτόχρονα πολλαπλά ίχνη από διαφορετικές κατευθύνσεις και σε διαφορετικά ύψη, ο αισθητήρας που θα ξεχωρίσει γρήγορα ποιος στόχος είναι ο πιο επικίνδυνος και ποιος μπορεί να αφεθεί στο επόμενο στρώμα είναι το στοιχείο που θα κρίνει αν η άμυνα θα παραμείνει οργανωμένη ή θα καταρρεύσει.

Το δεύτερο δίδαγμα: Η μάχη κερδίζεται στο C2

Από τις επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή προκύπτει ένα ακόμη καθοριστικό μάθημα καθώς η επιβίωση της αεράμυνας εξαρτάται όσο από τους αναχαιτιστές άλλο τόσο και από το Command and Control. Οι επιθέσεις κορεσμού δεν στοχεύουν μόνο στην καταστροφή υποδομών.

Στοχεύουν και στη σύγχυση. Επιχειρούν να πιέσουν τα δίκτυα, να προκαλέσουν λανθασμένες αναθέσεις στόχων, να αναγκάσουν την άμυνα να ξοδέψει ακριβά βλήματα σε χαμηλής αξίας απειλές και τελικά να ανοίξουν κενά για τα πιο επικίνδυνα όπλα.

Γι’ αυτό αποκτά στρατηγική σημασία η πρόβλεψη ώστε το ελληνικό Command and Control να αναπτυχθεί από ελληνικές εταιρείες και να λειτουργεί ως εθνικός κόμβος διασύνδεσης όλων των αισθητήρων και των οπλικών συστημάτων.

Ένα εθνικό C2 μπορεί να ενώσει επίγεια ραντάρ, ιπτάμενα ραντάρ, πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας, Patriot, υφιστάμενα αντιαεροπορικά συστήματα και τα νέα ισραηλινά στρώματα σε ένα κοινό επιχειρησιακό περιβάλλον. Αυτό είναι το πραγματικό άλμα. Γιατί η ισχύς δεν θα προέλθει μόνο από το κάθε σύστημα ξεχωριστά, αλλά από την ικανότητα του θόλου να λειτουργεί ως μία νοητή «ομπρέλα» που θα επιλέγει το σωστό όπλο για τον σωστό στόχο, την κατάλληλη στιγμή.

Το τρίτο δίδαγμα: ο πόλεμος φθείρει τα αποθέματα

Οι συγκρούσεις Ισραήλ–Ιράν και η ευρύτερη αναμέτρηση στην περιοχή ανέδειξαν και μια πιο σκληρή αλήθεια ότι ακόμη και οι ισχυρές αεράμυνες απειλούνται από την εξάντληση αποθεμάτων. Μελέτες και αναλύσεις του CSIS και του FPRI υπογραμμίζουν ότι οι πόλεμοι αυτοί παρήγαγαν πρωτοφανείς ρυθμούς κατανάλωσης πυρομαχικών, αναγκάζοντας τους αμυνόμενους να ξοδεύουν μεγάλο αριθμό ακριβών βλημάτων απέναντι σε μίγματα στόχων άνισου κόστους και αξίας. Η «οικονομία της αναχαίτισης» αναδεικνύεται έτσι σε κεντρικό ζήτημα.

Αυτό σημαίνει ότι ο ελληνικός θόλος δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο σε ακριβά ανώτερα στρώματα. Πρέπει να διαθέτει και πιο οικονομικές λύσεις για τα χαμηλής αξίας drones, ώστε να μη χρησιμοποιούνται αντιβαλλιστικά ή μεγάλης εμβέλειας βλήματα εκεί όπου αρκεί ένα φθηνότερο μέσο.

Η ισορροπία ανάμεσα σε Spyder, Barak MX και David’s Sling αποκτά ακριβώς εδώ τη σημασία της καθώς κάθε στρώμα υπάρχει όχι μόνο για να αναχαιτίζει, αλλά και για να προστατεύει το απόθεμα και την αντοχή του επόμενου.

Η τουρκική παράμετρος κάνει τον θόλο μονόδρομο

Η Τουρκία δεν είναι μόνο μια χώρα με μεγάλο αριθμό μαχητικών και επιθετικών UAV. Είναι πλέον και μια χώρα που επενδύει ανοιχτά σε βαλλιστικές δυνατότητες, όπως δείχνει το πρόγραμμα Tayfun, και ταυτόχρονα διευρύνει την τεχνολογική και βιομηχανική της βάση στα drones. Το πρόβλημα, επομένως, δεν είναι μονοδιάστατο. Είναι σύνθετο, πολυστρωματικό και χρονικά επείγον.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο ελληνικός θόλος δεν είναι ένα πρόγραμμα βιτρίνας αλλά η απάντηση σε μια νέα εποχή απειλών. Είναι το εργαλείο που θα επιτρέψει στη χώρα να προστατεύσει πληθυσμό, κρίσιμες υποδομές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αλλά και να εξασφαλίσει ότι η Πολεμική Αεροπορία και το Πολεμικό Ναυτικό θα συνεχίσουν να επιχειρούν ακόμη και υπό μαζική πυραυλική πίεση. Διότι ο σκοπός της αεράμυνας δεν είναι μόνο να καταρρίπτει. Είναι να διατηρεί την ικανότητα της χώρας να πολεμά.

Το πραγματικό διακύβευμα

Η παρουσίαση του προγράμματος στη Βουλή τη Δευτέρα αποτελεί το πρώτο κρίσιμο βήμα για να περάσει ο σχεδιασμός από το επίπεδο της ανάλυσης στο επίπεδο της απόφασης. Το επόμενο θα είναι η έγκριση από το ΚΥΣΕΑ και στη συνέχεια η συμβασιοποίηση.

Όμως η ουσία δεν βρίσκεται μόνο στις διαδικασίες αλλά στο γεγονός ότι η Ελλάδα δείχνει να αντιλαμβάνεται εγκαίρως πως ο σύγχρονος πόλεμος δεν θα περιμένει ώσπου να ωριμάσουν αργά οι αποφάσεις. Τα διδάγματα της Μέσης Ανατολής είναι ξεκάθαρα και δείχνουν ότι όποιος δεν έχει έτοιμη πολυεπίπεδη αεράμυνα, όποιος δεν έχει αισθητήρες, αποθέματα, C2 και σωστή διαστρωμάτωση συστημάτων αναχαίτισης, θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια απειλή που δεν αντιμετωπίζεται εκ των υστέρων.

Ο ελληνικός αντιαεροπορικός θόλος, όπως σχεδιάζεται, μπορεί να αποτελέσει τη σημαντικότερη επένδυση επιβίωσης της χώρας μαζί με τα μαχητικά πέμπτης γενιάς και τις νέες φρεγάτες. Όχι επειδή υπόσχεται απόλυτη ασφάλεια, αλλά επειδή δίνει στην Ελλάδα αυτό που απέδειξε η Μέση Ανατολή ότι είναι ανεκτίμητο δηλαδή χρόνο προειδοποίησης, στρώματα άμυνας, οικονομία πυρός, δικτυοκεντρική επίγνωση και ικανότητα να αντέξει το πρώτο και το δεύτερο κύμα.

Σε μια περιοχή όπου οι πύραυλοι, τα drones και οι επιθέσεις κορεσμού γίνονται η νέα κανονικότητα, αυτός ο θόλος δεν αποτελεί πολυτέλεια αλλά όρο εθνικής αντοχής.

Πηγή: OnAlert.gr / Κώστας Σαρικάς