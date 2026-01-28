Το ταξίδι για το «όνειρο» μετατράπηκε σε εφιάλτη – Επτά νεκροί οπαδοί του ΠΑΟΚ στο σοκαριστικό δυστύχημα στη Ρουμανία

Το τραγικό δυστύχημα των οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία το μεσημέρι της Τρίτης 27 Ιανουαρίου επισκίασε όλα τα γεγονότα της ημέρας και γέμισε με πόνο και θλίψη όλους τους Έλληνες.

Σε ένα βαν δέκα οπαδοί του ΠΑΟΚ ταξίδευαν από τη Βόρεια Ελλάδα και την Κατερίνη για τη Γαλλία, προκειμένου να δουν την αγαπημένη τους ομάδα να δίνει το τελευταίο παιχνίδι της στη League Phase του Europa League κόντρα στη Λιόν (29/01/26, 22:00), για να καταφέρει να πάρει την πρόκριση απευθείας στους «16» της διοργάνωσης.

Στη Ρουμανία και συγκεκριμένα στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70, έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής, το βαν που μετέφερε τους οπαδούς του Δικεφάλου συγκρούστηκε με νταλίκα που ήταν στο αντίθετο ρεύμα, με αποτέλεσμα επτά από τους δέκα Έλληνες οπαδούς να χάσουν τη ζωή τους.

Όλοι οι επιβαίνοντες του οχήματος ήταν νεαροί, ηλικίας έως 30 ετών. Έξι από αυτούς έχασαν ακαριαία τη ζωή τους, ο ένας κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο και οι άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά, αλλά χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.

Η στιγμή της σύγκρουσης στον αυτοκινητόδρομο της Ρουμανίας

Ο οδηγός του βαν στην προσπάθειά του να κάνει μία προσπέραση, σε δρόμο που επιτρεπόταν, φαίνεται στο «σκληρό» βίντεο να χάνει τον έλεγχο και να καταλήγει πάνω σε νταλίκα που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνσή, στην εθνική οδό, κοντά στην περιοχή Lugojelul, στην είσοδο του περιφερειακού δρόμου του Lugoj.

Το όχημα με τους Έλληνες οπαδούς διαλύθηκε ολοκληρωτικά, με τους επτά από αυτούς να χάνουν τη ζωή τους και να σκορπούν τον πόνο και τη θλίψη σε όλη την Ελλάδα.

Tragedy in Romania: A van carrying fans of the Greek club PAOK crashed into an oncoming truck after attempting an overtaking maneuver

Seven people have died, and three others are injured and in critical condition

The victims were traveling to France to support their team in an… pic.twitter.com/WZQviGU4Rq — Daily Romania (@daily_romania) January 27, 2026

Οι επιβαίνοντες στο βαν ήταν κυρίως από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, την Κατερίνη και από δυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης, όπως η Νεάπολη και ο Επτάλοφος.

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ διάλεξαν αυτή τη διαδρομή για να αποφύγουν χώρες που δεν ανήκουν στην ΕΕ , όπως η Βόρεια Μακεδονία, η Βοσνία και η Σερβία.

Έχουν γίνει άλλα 3-4 πολύνεκρα περιστατικά στο δρόμο που έχασαν τη ζωή τους οι φίλοι του ΠΑΟΚ

Ο δρόμος που επέλεξαν να ταξιδέψουν τα παιδιά, που συμμετείχαν στο πολύνεκρο τροχαίο, έχει πρωταγωνιστήσει σε ακόμα 3-4 τραγικά δυστυχήματα, τα οποία στοίχισαν πολλές ζωές.

Σύμφωνα με έναν ιδιοκτήτη ψητοπωλείου, που είχε σχέση με τα άτυχα παιδιά, και μίλησε στην κάμερα του Live News τονίζοντας ότι είχαν ξεκινήσει το πρωί της Τρίτης (27/01) το ταξίδι τους και μάλιστα δύο άλλοι νεαροί ακύρωσαν την τελευταία στιγμή τη συμμετοχή τους στην εκδρομή, με τις θέσεις να καλύπτονται από άτομα που έμεναν στη Θεσσαλονίκη.

«Ο δρόμος αυτός χαρακτηρίζεται ως ο δρόμος του θανάτου», τόνισε ο δικαστικός πραγματογνώμονας τροχαίων ατυχημάτων, Παναγιώτης Μαδιάς στην ΕΡΤ.

Σκηνές αρχαίου δράματος με συγγενείς των θυμάτων έξω από το νοσοκομείο της Τιμισοάρα

Το βράδυ της Τρίτης (27/01) πολλοί συγγενείς και φίλοι των θυμάτων βρέθηκαν έξω από το νοσοκομείο της Ρουμανίας, όπου βρίσκονταν μέσα τα θύματα της τραγωδίας.

Πόνος και θλίψη υπήρχε στα πρόσωπα των ανθρώπων έξω από το νοσοκομείο, που περίμεναν να συνεννοηθούν με τις ρουμανικές Αρχές, με τη βοήθεια του Έλληνα Πρόξενου, για την ταυτοποίηση και τον επαναπατρισμό των θυμάτων.

Βαρύ πένθος και οδύνη έξω από το γήπεδο της Τούμπας – Τα μηνύματα Σαββίδη και Λουτσέσκου

Λίγες ώρες μετά το δυστύχημα στη Ρουμανία έξω από την Τούμπα μαζεύτηκε κόσμος του ΠΑΟΚ, που ήθελε να αφήσει ένα λουλούδι στη μνήμη των αδικοχαμένων φιλάθλων της ομάδας.

Οι παίκτες και τα μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος του Δικεφάλου βρέθηκαν έξω από το γήπεδο για να αποδώσουν και αυτοί φόρο τιμής στους φιλάθλους που έχασαν τη ζωή τους, στην προσπάθεια να τους δουν στο γήπεδο και να πανηγυρίσουν μαζί τους.

Ο Λουτσέσκου σε δηλώσεις του τόνισε ότι πρόκειται για τραγωδία και πως η θλίψη σε όλους τους ανθρώπους της ομάδας είναι τεράστια.

Ο Ιβάν Σαββίδης με τη σειρά του ανέφερε ότι είναι συντετριμμένος και πως θρηνεί μαζί με τις οικογένειες των θυμάτων.

Το μόνο ευχάριστο νέο σε μία μέρα οδύνης και τραγωδίας

Ο Διευθυντής του νοσοκομείου της Τιμισοάρα το βράδυ της Τρίτης (27/01/26) μίλησε στο Mega News και τόνισε ότι οι τρεις τραυματίες φίλοι του ΠΑΟΚ που βρίσκονταν στο νοσοκομείο είχαν αποφύγει τον κίνδυνο.

Ο ένας έχει υποστεί πολλαπλά κατάγματα, αλλά χωρίς να διατρέχει κίνδυνο να χάσει τη ζωή του, αφού έχει σταθεροποιηθεί η κατάστασή του.

Οι άλλοι δύο τραυματίες είναι σε καλύτερη κατάσταση, αφού τα τραύματά τους, σύμφωνα με τον Ντορέλ Σαντέσκ, είναι επιφανειακά και δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας.

Ο Διευθυντής του νοσοκομείου τόνισε ότι η κατάσταση των τριών τραυματιών θα επανεκτιμηθεί και το πρωί της Τετάρτης (28/01/26) για να φανεί αν θα γίνει η μεταφορά τους στην Ελλάδα ή αν θα παραμείνουν εκεί μέχρι να ξεπεράσουν πλήρως τον κίνδυνο να είναι επώδυνη η επιστροφή τους στη χώρα.