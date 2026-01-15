Το τρυφερό βίντεο με τον 18χρονο Μάριο που βγήκε νικητής μετά τη μεταμόσχευση ήπατος – «Μία νέα ζωή, μία νέα αρχή»

Νικητής βγήκε ο νεαρός Μάριος που υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση ύπατος στο Τορίνο της Ιταλίας, καθώς μετά την επιτυχημένη επέμβαση πήρε εξιτήριο.

Με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στο Facebook, η μητέρα του 18χρονου Μάριου ανακοίνωσε ότι ο γιος της πήρε εξιτήριο, έπειτα από πολύμηνη νοσηλεία σε νοσοκομείο του Τορίνο στην Ιταλία.

Ο Μάριος υποβλήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο σε μεταμόσχευση ήπατος σε εξειδικευμένο κέντρο στο Τορίνο της Ιταλίας, καθώς γεννήθηκε με το σπάνιο γενετικό σύνδρομο Alagille, το οποίο προσβάλλει κυρίως το ήπαρ.

Η μητέρα του, Εύη Βέρρη, εξέφρασε τη βαθιά ευγνωμοσύνη της προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου, με ιδιαίτερη αναφορά στον Ιταλό χειρουργό Romagnoli, για την καθοριστική συμβολή τους στην επιτυχή έκβαση της επέμβασης.

«Ευγνωμοσύνη στο νοσοκομείο και σε όλους όσους δουλεύουν σε αυτό.

Ο καθηγητής Romagnoli: όταν η επιστήμη συναντά την ανθρωπιά!», τόνισε μεταξύ άλλων στη λεζάντα που συνόδευε το βίντεο, ενώ όπως τόνισε μεταξύ άλλων, πως ο Μάριος «ξαναγεννήθηκε».

Η μητέρα του 18χρονου κοινοποίησε ένα συγκινητικό βίντεο από την έξοδο του Μάριου από το νοσοκομείο του Τορίνο στο οποίο γιατοί και νοσηλευτές του έφεραν τούρτα και του τραγούδησαν το “Happy Birthday” στα ιταλικά και έγραψε χαρακτηριστικά: «Ευγνωμοσύνη στο νοσοκομείο και σε όλους όσους δουλεύουν σε αυτό. Ο καθηγητής Romagnoli: όταν η επιστήμη συναντά την ανθρωπιά!

Με αυτόν τον συγκινητικό τρόπο αποχαιρέτησαν τον Μάριο, γιατροί και νοσηλευτές.

Ξαναγεννήθηκε λοιπόν! Μία νέα ζωή, μία νέα αρχή! Σας ευχαριστούμε, γίνατε οικογένειά μας!! Μας αγαπήσατε, μας φροντίσατε και κάνατε το αδύνατο δυνατό.

Σας ευχαριστούμε γιατί είστε υπέροχοι άνθρωποι! Δεν υπάρχουν λόγια να πούμε για τον γιατρό της ζωής μας, τον καθηγητή Romagnoli, απλά ότι είναι μοναδικός!».