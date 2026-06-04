Τρίκαλα: Ηλικιωμένος πυροβόλησε τον αδερφό του μετά από καυγά

Μυστήριο αποτελεί η απόφαση ενός ηλικιωμένου στα Τρίκαλα να πυροβολήσει τον αδερφό του μετά από άγριο καυγά που είχαν μεταξύ τους.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (4/6/2026) στα Τρίκαλα και είχε δυστυχώς αιματηρό αποτέλεσμα, αφού ο ηλικιωμένος, ηλικίας άνω των 80 ετών, όπως και ο αδερφός του, άνοιξε πυρ και πυροβόλησε τον άλλον με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει σοβαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoice.gr το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται.

Ο δράστης συνελήφθη και μεταφέρθηκε στην έδρα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, ενώ διεξάγεται έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του τραγικού συμβάντος.