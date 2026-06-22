Τραγικό φινάλε στην εξαφάνιση του 47χρονου από την περιοχή του Ζωγράφου – Εντοπίστηκε νεκρός

Η εξαφάνιση του 47χρονου είχε γίνει στις 14/6/26 από την περιοχή του Ζωγράφου, με τους δικούς του ανθρώπους να τον αναζητούν από την πρώτη στιγμή καθώς συνέτρεχαν λόγοι που έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Μάλιστα, για την εξαφάνιση του 47χρονου είχε εκδοθεί και missing alert από «Το χαμόγελο του παιδιού» με τα στοιχεία και την φωτογραφία του, για το διάστημα που ήταν σε εξέλιξη οι έρευνες, με επίκεντρο την περιοχή του Ζωγράφου…

Τελικά, την Δευτέρα (22/6/26) ανακοινώθηκε από «Το χαμόγελο του παιδιού» ότι ο 47χρονος βρέθηκε νεκρός, στην περιοχή Γουδή της Αθήνας.

Τα αίτια του θανάτου του, διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.