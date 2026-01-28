Τραγωδία με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: Τριήμερο πένθος στην Κεντρική Μακεδονία για τους 7 Έλληνες που σκοτώθηκαν

Τριήμερο πένθος κήρυξε σήμερα (28.01.2026) η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας για το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στον «δρόμο του διαβόλου» στη Ρουμανία, που προκάλεσε τον θάνατο 7 νεαρών Ελλήνων που ταξίδευαν προς τη Γαλλία για να απολαύσουν τον αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας, του ΠΑΟΚ.

Με ανακοίνωσή της, η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων που σκοτώθηκαν στο τροχαίο δυστύχημα που συγκλόνισε Ρουμανία και Ελλάδα και ανακοίνωσε πως το εθνικό πένθος θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026. Ως ένδειξη πένθους για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που χάθηκαν άδικα, ακυρώνονται και οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις ενώ όλες οι σημαίες στα κτίρια της περιφέρειας θα κυματίζουν μεσίστιες.

Η ανακοίνωση της περιφέρειας:

«Τριήμερο πένθος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για το αυτοκινητιστικό δυστύχημα με θύματα φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για το τραγικό αυτοκινητιστικό δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρουμανία, με θύματα φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Με απόφαση της Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνάς Αηδονά κηρύσσεται τριήμερο πένθος στην Περιφέρεια μέχρι και την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, σε ένδειξη σεβασμού στη μνήμη των θυμάτων και συμπαράστασης προς τις οικογένειές τους. Στο πλαίσιο αυτό, αναστέλλονται όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ οι σημαίες σε όλα τα κτίρια της Περιφέρειας θα κυματίζουν μεσίστιες».

Η αγάπη για την ομάδα που οδήγησε στην πολύνεκρη τραγωδία

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε το μεσημέρι της Τρίτης (27.01.2026) όταν οι Έλληνες οπαδοί του ΠΑΟΚ έφτασαν στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70 στη Ρουμανία, με το βανάκι που είχαν νοικιάσει για να φτάσουν στη Γαλλία.

Στο σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται η στιγμή που το όχημα προσπαθεί να κάνει νόμιμη προσπέραση στον «δρόμο του διαβόλου» και κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο, πέφτει πάνω σε φορτηγό που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/01/roumania-me-blur.mp4

Το βανάκι διαλύθηκε ολοσχερώς ενώ ακαριαία σκοτώθηκαν οι 7 από τους 10 Έλληνες. Οι υπόλοιποι 3 νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα χωρίς όμως να κινδυνεύει η ζωή τους.

Τα ερωτήματα πολλά για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο. Οπαδός του ΠΑΟΚ που επέζησε από το τροχαίο στη Ρουμανία, αποκάλυψε πως «κλείδωσε» το τιμόνι και για αυτό ο οδηγός δεν πρόλαβε να το στρίψει για να αποφύγει τη σύγκρουση.