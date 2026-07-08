Τραγωδία στα Σφακιά: Νεκρός εντοπίστηκε ο 65χρονος ψαροντουφεκάς

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 65χρονου ψαροντουφεκά, ο οποίος αγνοούνταν από το μεσημέρι της Τρίτης 7 Ιουλίου, όταν είχε μεταβεί για ψάρεμα στην περιοχή του Φραγκοκάστελλου, στα Σφακιά Χανίων.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα, ο άτυχος ψαροντουφεκάς εντοπίστηκε νεκρός στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ροδάκινου και Φραγκοκάστελλου στα Σφακιά, ενώ η σορός του αναγνωρίστηκε από τους οικείους του.

Η επιχείρηση αναζήτησης ξεκίνησε το βράδυ της Τρίτης, όταν συγγενικά του πρόσωπα δήλωσαν την εξαφάνισή του, καθώς δεν είχε επιστρέψει από το υποβρύχιο ψάρεμα.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αρχές εντόπισαν το ψαροντούφεκο και τη σημαδούρα που χρησιμοποιούσε ο 65χρονος στο υποβρύχιο ψάρεμα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα αντικείμενα βρέθηκαν αρκετά ναυτικά μίλια μακριά από το σημείο όπου είχε βουτήξει, γεγονός που αποδίδεται στους ισχυρούς ανέμους που επικρατούσαν στην περιοχή.

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης, με τη συμμετοχή περιπολικού και ναυαγοσωστικού σκάφους του Λιμενικού Σώματος.

Στην επιχείρηση συνέδραμαν επίσης αλιευτικό σκάφος, καθώς και αεροσκάφος της Frontex, ενώ πραγματοποιήθηκαν παράλληλες έρευνες τόσο στη θαλάσσια όσο και στη χερσαία περιοχή.

Λίγο μετά το μεσημέρι της Τετάρτης, οι διασώστες εντόπισαν τον 65χρονο χωρίς τις αισθήσεις του, βάζοντας τέλος στην αγωνία της οικογένειάς του με τον πιο τραγικό τρόπο.